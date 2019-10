Výstava Svědectví 68 - 89 / Třicet let svobody přináší fotografie Otto Dlaboly. Foto: archiv autora

Fotograf Otto Dlabola vystavuje kultovní snímky osobností z let 1968-1989 v Jablonci nad Nisou

Fotografie slavných osobností z let 1968-1989 vystavuje od 17. října v Domě národopisců Scheybalových v Jablonci nad Nisou fotograf Otto Dlabola. Jeho výstava s názvem SVĚDECTVÍ 68 – 89 / TŘICET LET SVOBODY potrvá do 23. listopadu.