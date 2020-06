Až budeš mít hlad, koukej na foťák. Takovou radu dostal fotograf Ivan Rupeš

Výstava by se nikdy neuskutečnila, kdyby nebylo Jolany Havelkové, která se už v minulosti intenzivně zabývala prací mého dědy fotografa Jaromíra Funkeho. Napsala o něm diplomovou práci a pak dlouhá léta organizovala festival Funkeho Kolín. Já jsem se s ní ale měl možnost poprvé osobně setkat až před čtyřmi lety na besedě o práci mého dědy. Dali jsme se do řeči o fotografii, Kanadě i o mých fotkách, které do té doby vlastně nikdo pořádně neviděl.