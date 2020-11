Natali Ruden slaví Vánoce dvakrát, nezapomíná ani na ukrajinské tradice

Česká návrhářka s ukrajinskými kořeny žije víc jak dvacet let v České republice a tak si osvojila také místní zvyky.

„Žijeme všichni v Česku, proto i naše Vánoce jsou české, s tradiční večeří, stromečkem a rozdáváním dárků, ale nezapomínáme na své kořeny. Naše rodina je pravoslavného vyznání, a podle juliánského kalendáře se slaví Vánoce 6. ledna, syn Filip je ale Čech, byl pokřtěn v katolickém kostele, a tak máme štěstí, že v naší rodině slavíme Vánoce dvakrát, a to podle obou tradic,“ usmívá se Natali.

Butik Natali Ruden se nachází pár metrů od Staroměstského náměstí a tak si návrhářka dobře uvědomuje, že letošní svátky jsou jiné. „Jsem zvyklá na davy lidí, které proudí kolem. V jiných letech to všude vonělo jehličím, punčem a purpurou, děti se radovaly z jesliček se živým oslíkem, turisté obdivovali zářící strom. Letos bude všechno skromnější, obava z koronaviru se podepíše i na vánočních trzích,“ krčí rameny Natali a jedním dechem popisuje ještě další změnu, kterou pociťuje.

„Na Ukrajině je zvykem, že Vánoce, jakožto nejkrásnější svátky v roce, chtějí ženy přivítat v nových šatech. Naučila jsem to i své zákaznice, a tak před Vánocemi můj butik praskal ve švech. Letos to bude jinak, snad si to napřesrok vynahradíme.“