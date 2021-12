Liberecká seniorka plní přání dětem bez rodičů

Letos se liberecký strom přestěhoval do nákupní galerie Plaza v centru Liberce, jen pár kroků od liberecké historické radnice. Akce letos plní přání dětem nejen z dvanácti dětských domovů na severu Čech.

„Před několika lety třeba přišla ke stromečku mladá slečna a vyprávěla nám, že když jsme s akcí začínali, tak byla v dětském domově. Říkala, že tehdy vůbec nevěřila, že by jí napsané přání mohlo nějaký dárek přinést. S ostatními dětmi to považovala za blbost. A díky tomu si pamatovala ten pocit, když na Štědrý den scházely v hale domova ke stromečku, který byl do půlky zasypaný dárky,“ vypráví Pěčková s tím, že slečna teď každý rok nakupuje dárky a vrací ten pocit dalším dětem.