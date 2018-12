Rudolf Voleman, Právo

O obyčejné smrčky už není zdaleka takový zájem jako ještě před několika lety. Oslovení lesáci na západě Čech se shodli, že před letošními Vánoci se s nájezdy zlodějů stromků ještě nesetkali.

„Lidi už naštěstí o smrčky moc velký zájem nemají,“ uvedl ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary Evžen Krejčí. „My máme právě naštěstí jen smrky,“ dodal s tím, že prodejci nabízejí pro lidi atraktivnější kazašské jedle nebo stříbrné smrky.

„Samozřejmě, občas se nějaký ztratí, ale není to v žádném velkém měřítku. Máme jednoduchá opatření, hodně nás je v lese, abychom je ohlídali. Osekáváme stromky a také je natíráme,“ popisoval pro Právo ředitel.

Ochranný nátěr není na první pohled na stromku v lese vidět, ale jakmile se dostane do tepla domova, začne zapáchat, takže zloděj si Vánoce neužije.

S nájezdy zlodějů se nesetkali ani na Lesní správě v Horní Blatné na Karlovarsku.

„Tady je spousta sněhu, takže zloděje odrazuje vzít auto do lesa. Krádeže jsme nezaznamenali,“ uvedl zástupce lesního správce Jiří Štěch. Lesní správa navíc prováděla vyřezávky, aby uspokojila místní obyvatele s poptávkou po vánočních stromcích.

Pozorovatel přírody a meteorolog ze Šindelové na Sokolovsku Rudolf Kovařík upozorňuje na pomalý ústup z vánočních tradic. „Lidé přecházejí na to, že si koupí umělý stromek a natrhají k němu větve,“ popisoval poslední trendy ve východním Krušnohoří Kovařík.

Ani zdobení už moc nefrčí

„Že by chodili pro stromky do lesa, to už teď nefrčí. Napadne sníh a to hodně lidí odrazuje. Je s tím strašná práce a nakonec to opadá,“ pokračoval pozorovatel s tím, že u stromků zůstávají jen skalní vyznavači tradic.

Zejména mladí podle Kovaříka raději sundají z půdy již nazdobený stromek zakrytý přes rok igelitem. „A pak namlátí nějaké větve okolo, aby to vonělo. To je takový hit posledních let, kdy se lidé chtějí věnovat o svátcích hlavně sobě než věcem kolem výzdoby,“ konstatoval pozorovatel.

Podobné je to podle něj s vánočním kaprem. „Tradičně jezdili prodejci živých kaprů i po takových malých vesničkách, jako je Šindelová nebo Jindřichovice. Letos přijedou opět, dokonce je tam jeden rybář, který to umí odkostit, ale zájem je o to stále menší,“ popisoval Kovařík, podle kterého na vánočních stolech leží třeba jen jeden kapr a vedle něho jsou už kuřecí a vepřové řízky. „Lidé se kapra sice nevzdávají, ale už to mají namíchané,“ dodal.