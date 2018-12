Martin Procházka, Právo

Ještě před čtyřmi lety nakupovala podle průzkumu společnosti KPMG cukroví v cukrárnách či obchodech asi desetina domácností, loni už KPMG odhadlo, že doma cukroví nepekla téměř třetina rodin.

Z aktuálního výzkumu prodejen Albert vyplynulo, že péct doma se letos chystá už jen 58 procent lidí. Obliba cukroví přitom neklesá, na Vánoce ho doma nemá jen mizivé procento domácností.

„Jednoznačně roste podíl zákazníků, kteří si cukroví kupují hotové,“ řekl Právu mluvčí prodejen Tesco Václav Koukolíček.

„Každý rok se prodej cukroví zvyšuje a myslíme si, že ze dvou hlavních důvodů: lidé nechtějí trávit čas pečením a také kvůli rostoucí ceně surovin na výrobu,“ sdělila Právu Veronika Slavíčková z Pekárny Kabát.

On-line prodejce potravin Rohlík.cz očekává, že se letos prodeje cukroví a vánoček zvýší proti loňsku nejméně trojnásobně. „Je evidentní, že si Češi na tradici cukroví stále potrpí. Na samostatnou přípravu ale nemají čas, nebo ho raději věnují svým blízkým,“ řekl Právu marketingový ředitel firmy Rohlík.cz Rostislav Brzobohatý.

„Kupovat cukroví online už není tabu, lidé si zvykli na to, že je to pohodlné a že je takové cukroví chutné a vysoce kvalitní. Doma pečou spíše symbolicky pro uchování tradice a dobré pohody, ale stresovat se po nocích vyráběním dalších a dalších druhů, to už chce málokdo,“ uvedla vedoucí nákupu společnosti Košík.cz Hana Hemerková.

„V našich obchodech se především před Vánocemi prodá přes milion kusů balení hotového cukroví a poptávka po tomto sortimentu u našich zákazníků stále roste,“ řekla mluvčí prodejen Albert Barbora Vanko.

Cena cukroví v obchodech roste, prodejci to zdůvodňují rostoucími cenami vstupních surovin a využitím kvalitnějších ingrediencí. Zdražení jim umožňuje i rostoucí kupní síla obyvatel. Za kilogram cukroví se tak podle Hemerkové letos zaplatí 400 až 800 korun.

„V případě hotového cukroví lidé platí nejčastěji kolem 600 korun, za nákup těsta zhruba polovinu, tedy asi 300 korun,“ dodala.

Rohlíčky vedou

„V pekárně vyrábíme každý jednotlivý kousek cukroví ručně, tak jako doma, a tuto ruční práci musíme zaplatit. Zároveň používáme kvalitní suroviny, pečeme cukroví z másla a bez žádných náhražek,“ zdůvodnila růst cen Slavíčková.

Lidé mají zájem o tradiční druhy cukroví, třeba vanilkové rohlíčky nebo kokosky. „Největší zájem je o tradiční linecké pečivo, vanilkové rohlíčky, vosí hnízda a balíčky s výběrem různých druhů. Favoritem jsou půlkilová balení,“ poznamenala Vanko.

Rovněž podle mluvčí Kauflandu Renaty Maierl pořád boduje klasické cukroví jako vanilkové rohlíčky a slepované linecké pečivo.

„O sto procent proti běžnému roku se zvyšuje poptávka po kokoskách. Další klasikou jsou linecká kolečka a sněhové pečivo,“ uvedla mluvčí Globusu Rita Gabrielová.