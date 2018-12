Dana Sokolová, Novinky

Každý člověk má svou vlastní specifickou vůni. Je to dáno vlastnostmi pokožky a způsobem výživy či života. Proto na každém člověku jedna a tatáž vůně voní jinak. V tom nejnevinnějším možném smyslu je tak pokožka finální ingrediencí parfému. Výslednou vůni totiž určuje i teplota kůže, hodnota pH, přirozená vůně a vlhkost.

Navíc, všichni jsme velcí individualisté a tudíž to, co je příjemné jednomu, druhému může být velmi nepříjemné. Je tedy někdy složité nalézt ideální parfém, který podtrhne osobnost a zároveň má i blahodárný vliv na náladu.

Pokud chcete vůni darovat a mít jistotu, že se bude líbit, pak se zaměřte na vůně a jejich složení, které dotyčný či dotyčná již používají. Zda spíše preferují svěží ovocné a květinové vůně, nebo sladké či naopak zemitější a orientální.

Typy vůní podle koncentrace vonných látek

Kolínská 2-5 %

Toaletní voda 5-8 %

Parfémovaná voda 8-15 %

Parfém 15-30 %



Podívejte se s námi na novinky, jež nabízí současný trh. Věříme, že naleznete tu správnou inspiraci.

Vůně pro ženy

Lancôme La vie est belle L'Éclat parfémová voda - má za cíl vyjádřit, čím více štěstí člověk rozdá, tím více ho cítí. Tato svěží květinová vůně je citrusová, gurmánská a návyková, od 1700 Kč.

Narciso Rouge EDP - Vůně umění a vášně. Rudě červená barva parfému evokuje zuřivé síly, přitažlivost a svádění. Podpisové srdce musc je oživeno kyticí bulharské růže - živá jantarová dřevina, vetiver, černý a bílý cedr dodávají vůni naléhavost, 2490 Kč.

Zadig&Voltaire Girls Can Do Everything - magická vůně v unikátním flakonu. Je směsí radosti, optimismu a energie díky vůni kapradí s elegantním bergamonem a směsí hrušky a fazole tonka, 2300 Kč.

Elie Saab Girl of Now Shine - vůně vyjadřující oslnivou ženskost. Smyslné bílé květy zaplavují oranžovou mandlovou vůni zlatým světlem. S vanilkou, duhovkou a pačulí je vůně ještě smyslnější, 2650 Kč.

Dolce & Gabbana The Only One - vůně sofistikované a hypnotizující ženkosti plná vzrušující a nezdolné energie. Zaujme vás hra protikladů, kombinace fialky s bergamotem a kávy s kosatcem, které splynou do neočekávané přitažlivosti a jemnosti, 2350 Kč.

Yves Rocher Dárková sada Comme une Evidence - nadčasová vůně s květinovými tóny a elegantním výrazem ženskosti. Je čistá, ale výrazná a rafinovaná. Dřevitý tón dodává vůni esence pačuli, květnatost a jemnou ženskou podtrhuje damscénská růže, 1290 Kč.

Dárková sada Yves Rocher Oui à l´amour, ztělesnění odvahy a vášně. Nečekané propojení jiskrné svěžesti s vibrující smyslností. Tóny anděliky podtrhují přirozenou ženskost, esence z růže, jemných hřejivých tónů tonkových bobů v kombinaci s nádechem cedru, 349 Kč.

Lush Grass Parfém - vůně čerstvě posečené trávy se pojí s neodolatelnou povznášející neroli a lehkým dotekem fialek. Na vaší kůži se rozvine santalové dřevo. Troškou ovocných a kouřových tónů se mezi bylinnými notami proplétá radostný bergamot, 999 Kč.

Wood pour femme toaletní voda Dsquared2 - tóny sicilské mandarinky a listů maliníku navozují pocit radosti a energie, Fann 1239 Kč.

Lancôme La Nuit Trésor Limited Edition - parfémovaná voda pro ženy okouzlí akordy smyslné růže a tahitské vanilky. Vůně se postupně rozvine do nových rozměrů díky pačuli, papyru, šťavnatému liči a hřejivé pralince, 1459 Kč.

Elizabeth Arden 5th Avenue - parfémovaná voda 30 ml + tělové mléko 50 ml, Notino 489 Kč

Ari - jiskřivá vůně se otevírá směsicí ovocných tónů inspirovaných bouřlivostí zpěvačky Ariany Grande. Živelný začátek se pozvolna mění v žensky něžný buket jemných květin, nečekaně říznutý sladkými bonbóny marshmallow, krémovým pižmem a světlým dřevem, 1089 Kč.

Nike 5TH Element Woman - pátý element představuje symbol pokroku. V opozici ke všem skutečným a hmatatelným základním elementům – země, voda, vzduch a oheň, je pátý element tajemnou neviditelnou energií, která nás obklopuje, 175 Kč.

Vůně pro muže

YSL Toaletní voda L´Homme Sport - magnetická a vášnivá směs svěžího lesa, s vlnou citrusových tónů a smyslné stezky jantaru v základu. Vytváří ozvěnu originálu se svěžím a jiskřivým charakterem, Marionnaud 1889 Kč.

Issey Miyake L`eau Super Maujere D`issey. Vůně inspirovaná mořskou solí a sluncem vybledlého dřeva, která rozpoutává sílu vody s novou vzrušující kombinací aromatických tónů, esencí šalvěje a rozmarýnu, 1950 Kč.

Dolce&Gabbana The One Grey - zaujme kontrastními tóny, fúzí protikladů obklopených aromatickým kardamomem a zemitým vetiverem, 1790 Kč.

John Varvatos JV x NJ - vůně ztělesňuje ducha rock n 'rollu. Jde o unikátní spojení designéra Johna Varvatose spolu s novou energií a stylem hudebníka Nicka Jonase. Vůně je inspirována láskou k hudbě, módě, pop kultuře a filantropii, 1590 Kč.

Boss Bottled 20th Anniversary. Ovocné vonné esence ze švestky, jablka a svěžích citrusů ve svrchních notách dokonale podtrhnou jedinečnou osobnost každého muže. Sex-appeal dodávají vůni akordy hřejivého hřebíčku a skořice, Fann od 1990 Kč.

L'Absolu eau de parfum je nová, ještě návykovější a sofistikovanější verzí Bottega Veneta eau de parfum. Obsahuje autentickou a nadčasovou směs vůní jasmínu, vanilky a ambroxanu s bohatým náznakem tónů kůže, 2620 Kč.

Armani Acqua di Giò Absolu parfémovaná voda pro muže - vyznačuje se spojením působivých dřevitých a jemných vodních tónů, 2630 Kč.

Mr. Burberry Indigo toaletní voda pro muže - dřevitá vůně, jež je určena pro muže, který je za každé okolnosti sám sebou. Nepotřebuje si na nic hrát a vychutnává si chvíle, kdy se neplánovaně vydá na cestu z hektického města, 2470 Kč.

Oriflame Venture Power je určena všem, kteří rádi objevují nové možnosti a touží prožívat neopakovatelné chvíle plné vzrušení, 209 Kč.

Sada Avon Life Colour For Him - sada toaletní vody s tělovým mýdlem a deodorantem

Nike Graphite - pocit intenzivní máty a fialky s květinovým teplem levandule. To vše je obklopeno dřevem a kůží, která objímá tuto výjimečnou vůni, 269 Kč.

