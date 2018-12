Gabriela Wolfová, Novinky

„Vyšla řada na mě s Romanem Šebrlem, budeme mít směnu celé svátky. Budeme se tedy spolu zřejmě po dnech střídat,” svěřila se Novinkám Eva Perkausová, která počítá i s tím, že na ni vyjde řada na Štědrý večer, protože zatím nemá na rozdíl od Romana rodinu.

Na Štědrý den se ale podle ní nevysílají žádné tragédie, tudíž i ve studiu bude určitě příjemná vánoční atmosféra. Po skončení zpráv pak bude pospíchat domů, kde na ni bude již čekat připravená sváteční večeře, kterou si v klidu vychutná.

Eva Perkausová

FOTO: Michaela Feuereislová

Dárky nakupuje až na poslední chvíli. „Jsem ten typ člověka, který vše nechává na poslední chvíli. Každý rok si říkám, že letos už to nakupování dárků nebudu nechávat na poslední chvíli, když jsou v obchoďácích miliony lidi a všichni jsou již patřičně nervní, ale vždy to tak stejně dopadne. Takže i letos mě to čeká 23. prosince,” s úsměvem dodala.