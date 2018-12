das, Novinky

Na Vánoce se Zuzana už moc těší. Její rodiče si pořídili letos nové bydlení, tudíž Vánoce pro ně budou ještě o trošku kouzelnější než jindy.

K jejich rodinným rituálům na Štědrý den patří odpolední procházka, na které zajdou na svařené víno a vaječný koňak. Doma pak každý rok pouštějí lodičky z ořechových skořápek a krájejí jablíčka.

Na štědrovečerním stole nechybí polévka s játrovými knedlíčky a kapr s bramborovým salátem. Nikdy si také nezapomenou připít šampaňským či vínem.

Vánoční dárky letos Zuzana řešila již v listopadu před odletem do Afriky, a to hlavně přes internet. Zbytek dárků pak nakoupila přímo v JAR. Byla tak ušetřena každoroční předvánoční horečky, která u nás v nákupních centrech panuje.

Oslavu Silvestra nijak neplánuje, jak sama říká, na oslavy tohoto rázu ji moc neužije. Ale ještě uvidí, jak se vše vyvrbí.

Předsevzetí do nového roku si nikdy nedávala a neplánuje to ani v letošním roce. „Asi bych ho stejně nezvládla dodržovat, navíc mě ani nenapadá, co by to mělo být,” uzavírá s úsměvem atletka.