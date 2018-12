Jiří Novotný, Tomáš Reiner, Právo

„V rámci předvánočních opatření jsme najali už koncem října 4200 brigádníků a dál v tom pokračujeme, takže by jich do Vánoc mělo být 5000. Posílili jsme i náš vozový park,“ sdělil Právu mluvčí ČP Matyáš Vitík.

Česká pošta už také stanovila termín, do nějž může garantovat, že balíky s dárky skutečně do Štědrého dne adresátům dodá. „Tímto posledním dnem, jehož se garance týká, je 18. prosinec. Při objednávce přes internet je ale ještě potřeba připočítat čas, který e-shop potřebuje ke zpracování požadavku zákazníka a k předání balíku do přepravy ČP,“ upozornil Vitík.

Termín již stanovila i dopravní společnost PPL. „Věřím, že balíky, které převezmeme do 17. prosince, budeme schopni doručit pod stromeček včas. U ostatních se pravděpodobnost dodání sníží na 90 procent,“ uvedl generální ředitel PPL Petr Chvátal.

Že se před Vánoci dodání balíků zpozdí, lze při jejich množství, až třikrát vyšším než v běžných měsících, pochopit. Pošta s tím má ovšem problémy dlouhodobě. A to i se službou Balík do ruky, v níž garantuje doručení do dvou dnů.

„Objednala a zaplatila jsem si doručení Balíku do ruky. Doma jsem byla s dvoutýdenním miminkem a čekala na doručení zavinovačky. V sedm hodin večer mi přišla zpráva, že jsem nebyla doma zastižena. Volala jsem tedy na zákaznickou linku, ale balík mi nebyl doručen domů ani po stížnosti a peníze za službu mi vráceny také nebyly,“ posteskla si Právu Adéla K. z pražského Břevnova.

Podobnou zkušenost má i Marie M. z Prahy 8. „Mám štěstí, že mohu pracovat z domova, a tak jsem v den, kdy jsem měla podle zaslané SMS zprávy očekávat doručení Balíku do ruky, byla doma. Doručování mělo proběhnout od 9 do 14 hodin a já se bála pohnout, abych nepromeškala zvonek. Ve čtyři odpoledne jsem neměla ani zásilku, ani žádnou zprávu, nic. Pro jistotu jsem čekala doma ještě celý druhý den, opět neúspěšně,“ popisuje svůj případ Marie.

Nakonec díky odesílateli zjistila, že je balík na poště, a tak ho vyzvedla tam. Nejenže jsem zaplatila 120 korun za doručení zásilky, ale i 70 korun za zákaznickou linku pošty.

Na otázku Práva, zda s těmito problémy Česká pošta něco dělá, odpověděl Vitík: „Chyba se může stát, že balík není doručen, zpozdí se nebo ztratí, ale od zaměstnanců poštovních poboček by měl být vůči klientům vždy vstřícný přístup. Alespoň by se měli pokusit vysledovat, co se s balíkem či jinou zásilkou děje, kde uvízla, a nenechat to jen na klientovi či až na zdlouhavé reklamaci.“

Pomoci mohou výdejní místa

Jak mluvčí ujistil, ze stížností na doručování se ČP snaží poučit. Spíše než v systému je ale potíž v lidech. K zodpovědnější práci by mělo pošťáky přimět i výraznější zvyšování platů, na něž tento státní podnik hledá usilovně zdroje. Vyhnout se problémům s doručováním až domů umožňují výdejní místa, kam si člověk objedná dodání balíku a sám si pak pro něj zajde.

Česká pošta navíc začala lidem vydávat balíky po předložení šestimístného kódu bez nutnosti předkládat doklad totožnosti. Zásilku tak může vyzvednout kdokoliv, pokud bude znát jméno adresáta a její kód. Kód pošta adresátovi zašle formou SMS nebo v e-mailu.

Česká pošta už také na svých pobočkách rozšířila počet výdejních míst, tzv. Balíkoven, a má jich už 170. Rovněž přepravní společnost DPD otevřela 750 nových výdejních míst pro balíky. Má jich tak tisíc. Tyto výdejny Pickup fingují v prodejnách vybavených terminály Sazky.

Společnost PPL zvýšila počet svých výdejních Parcelshopů z loňských 1350 na 1600. Internetový obchod Kasa.cz zase oznámil, že rozšířil počet výdejních míst KasaPoint z devadesáti na sto dvacet. Jako výdejní místa pro objednávky přes internet fungují i prodejny společností Datart a Euronics, jichž je v ČR přes 140.