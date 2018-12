Na Štěpána se chodilo koledovat a lidé se vzájemně navštěvovali

O druhém svátku vánočním si připomínáme památku svatého Štěpána. Katolická církev jej uctívá jako jednoho z prvních mučedníků, který vynikal nebojácností a opravdovostí. My si tento den spíše spojujeme s návštěvami a s koledou. Asi není nikdo, kdo by neznal říkanku „Koleda, koleda Štěpáne! Co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu, psi se na mě sběhli, koledu mi snědli.“