Podle křesťanských tradic bychom si měli připomínat den narození Ježíše Krista. Podle Bible se tak stalo v Betlémě ležícím nedaleko Jeruzaléma, kam putovala i dívka Marie se svým snoubencem Josefem kvůli sčítání lidu.

Dříve tuto událost připomínali přestrojení pastýři, kteří chodili od chalupy k chalupě se svým betlémem a vyprávěli o narození Ježíška. Dnes jsou betlémy k vidění zejména v kostelech, v mnohých městech i vesnicích jsou dominantou na náměstích. Lidé se zde také setkávají u zpívání vánočních koled.

K tradičním zvykům tak patří i rodinná vycházka do některého z kostelů, kde se slouží božíhodová vánoční mše.

K Božímu hodu patří také dobré jídlo. V ten den se vždy připravovalo to nejlepší, co domácnost měla – a to byla často husa nebo kachna. Dnes se ve většině rodin podává i kuřecí, krůtí maso či perlička.

V západní Evropě a Severní Americe považují za hlavní den Vánoc právě až 25. prosinec. V tento den ráno se tak zde rozbalují i všechny vánoční dárky.

Pověry a pranostiky



Je dobře známé, že Vánoce se kryjí s pohanskými oslavami slunovratu. Slunce se znovu vrací po nejdelší noci v roce, proto byly tyto svátky pojímány jako očista těla i ducha.

Všude hořely ohně, po dobu oslav se nemohly vykonávat těžké práce ani obchodovat nebo bojovat. Odtud tedy pochází lidová tradice, která praví, že na Boží hod vánoční se musí jen odpočívat. Hospodyně tak v tento den nesměly ani zametat světnice či stlát lůžka.