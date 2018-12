Dana Sokolová, Novinky

Kosmetické balíčky pro ženy

Každá žena touží být krásná a kosmetická péče tomu napomáhá. V současné době jsou trendy přírodní přípravky a péče s maximálním množstvím aktivních látek.

Ideální je si zapsat, co žena běžně používá a případně se poradit přímo ve specializovaných obchodech.

Péče o pleť jako ze salónu již za 90 sekund? Díky nejchytřejší masce na světě FOREO UFO je to realitou. Funkce jako termoterapie, kryoterapie s T-sonickými pulzacemi a světelnou terapii maximalizují vstřebávání živin z pleťové masky do pleti. Cena je 7490 Kč.

FOTO: archiv firmy

Lancôme Rénergie - protivrásková a zpevňující péče Rénergie 50 ml + denní krém Rénergie Multi-Lift 15 ml, aktivační koncentrát pro omlazení pleti Advanced Génifique 7 ml, rozjasňující noční krém proti vráskám Rénergie Nuit Multi-Lift 5 ml, 2139 Kč FOTO: archív firmy Nuance Glamour Beauty oil 100 ml. Luxusní komplex přírodních olejů a aktivních látek v nejvyšším stupni koncentrace a čistoty pečují o pleť, pokožku i vlasy. Aktivní látky regenerují poškozenou a stresovanou pleť, zjemňují ji a zvláčňují, Dr. Max 649 Kč. FOTO: archív firmy Biologique Recherche La Grande Creme - unikátní produkt působí na geny podílející se na stárnutí pokožky, regeneruje tkáně, vyplňuje vrásky, má liftingový efekt, obnovuje obrysy obličeje. Pomáhá redukovat pigmentové nepravidelnosti, 12 990 Kč. FOTO: archív firmy Shiseido Bio-Performance. Sada obsahuje: protivráskový oční krém proti otokům a tmavým kruhům Bio-Performance 15 ml + energizující a ochranný koncentrát na oční okolí Ultimune 3 ml + řasenku pro objem a oddělení řas Full Lash Black, Notino 1910 Kč. FOTO: archív firmy

Elizabeth Arden Retinol Ceramide Capsules - oblíbené ceramidové kapsle přicházejí v noční verzi. Ta kombinuje účinky retinolu, který pleť hluboce hydratuje, a ceramidů, které tvoří ochranou bariéru pleti, od 1200 Kč (30 kapslí).

FOTO: archív firmy

Sensai Saho Set. Skvělý pomocník obsahující čtyři základní produkty Sensai pro Saho rituál - dvojité čištění, dvojitá hydratace - díky kterému bude vaše pleť dokonalá, 3150 Kč.

FOTO: archív firmy

Manufaktura Dárkový kosmetický balíček Lípa. Velmi jemný sprchový & koupelový gel, spolu s Ideálním regeneračním krémem na ruce a Lipovým sirupem pro zhotovení znamenitých osvěžujících i hřejivých nápojů, jež zaručeně potěší celou rodinu, 530 Kč.

FOTO: archív firmy

.

Yves Rocher Dárková sada Riche Créme - speciálně pro potřeby zralé pleti, kterou trápí výrazné projevy stárnutí. Pleť je okamžitě zářivější, získává pocit pohodlí a obnovuje svou přirozenou pružnost, 1690 Kč.

FOTO: archív firmy

Lush Dreaming Of Christmas. Darujte balíček plný snění a fantazie zrozený z říše překypující sladkými sny - tělový peeling, sprchový gel a tělový kondicionér, 655 Kč.

FOTO: archív firmy

Rituals Ayurveda - Balancing Collection L 18. Dárková sada s vůní indické růže, mandlového oleje a himalájského medu - sprchový gel, tělový peeling, tělový krém a vonné tyčinky, 1080 Kč.

FOTO: archív firmy

Nivea Q10 Plus - zpevňující tělové mléko pro normální pokožku Q10 Plus 400 ml + sprchový gel Care & Orange 250 ml + kuličkový antiperspirant Stress Protect 50 ml + kosmetická taška, 460 Kč

FOTO: archív firmy

Eucerin Hyaluron-Filler

FOTO: archív firmy

Essenté Set pro intenzivní hydrataci pokožky. Mycí emulze s AHA kyselinami 100 ml, výživný hydratační krém 50 ml, intenzivní hydratační booster 50 ml, 1550 Kč

FOTO: archív firmy

Medik8 Vánoční balíček Midnight Miracle - pleť díky němu získá komplexní noční péči od čištění až po závěrečnou celonoční hydrataci. Až se ráno probudíte, vaše pleť bude jako znovuzrozená – svěží, zpevněná a mladistvě rozzářená, Medaprex 2010 Kč.

FOTO: archív firmy

Loréal Paris Hydra Specialist kosmetická sada pro ženy. Všechny tři výrobky šetrně pečují o suchou a citlivou pokožku. Denní krém zajišťuje hydrataci, obnovu a ochranu až po dobu 24 hodin. Micelární voda jemně čistí. Peeling hloubkově čistí, 319 Kč.

FOTO: archív firmy

Nuance Magical Supreme Zlatá maska 50 ml, unikátní maska, která díky vysoké koncentraci přírodních aktivních látek pleť okamžitě vypíná, vyplňuje, zvláčňuje a vyživuje, Dr. Max 799 Kč.

FOTO: archív firmy

Vivaco Dárkový koš s kozí kosmetikou, která s mléčnými proteiny zajišťuje hydrataci a optimálně vyrovnává pH pleti. Obsahuje sprchový gel, šampon na vlas, mýdlo na ruce, pemzu a masážní žínku, 399 Kč.

FOTO: archív firmy

Kosmetický balíček pro muže

I muži o sebe začínají stále více pečovat. Potěšíte je nejen kvalitní vůní a vlasovou péčí, ale i přípravky na pleť či péčí o vousy.

House 99 Going Big zhušťující šampon pro každodenní použití, 329 Kč; House 99 Get Groomed Čisticí mýdlo na plnovous 3 v 1 pomůže udržet plnovous v čistotě a vaše vousy připravit k jakékoliv úpravě, Notino 529 Kč

FOTO: archív firmy

Manufaktura Dárkový balíček Men & Airplane - exkluzivní limitovaná edice obsahuje: Pánský bylinný sprchový gel a šampon 2 v 1 a balzám po holení s bylinným komplexem a kyselinou hyaluronovou a silný černý pánský čaj, 511 Kč

FOTO: archív firmy

Baylis & Harding Pánská Dárková sada péče o obličej a vousy - Zázvor a Limetka, 4ks - Šampon na vousy, Balzám na vousy, Tekuté mýdlo na obličej, Hřeben na vousy, Domdeco 378 Kč

FOTO: archív firmy

Rituals Perfect Shave - obsahuje: pleťový scrub 30 ml, krém na holení 2v1 70 ml, lotion po holení 30 ml. Hýčkejte pleť i při holení se svěží vůní ženšenu, bazalky, wakame, bambusu a Tiger Grass, 480 Kč

FOTO: archív firmy

Pánská dárková sada francouzské kosmetiky Basic Essentiel s jemnou vůní peppermintu, lavandinu a cedru. Obsahuje: multi olej 30 ml, pleťový krém 75 ml, gel na holení 150 ml, sprchový gel 4v1 500 ml, 100% bavlněný pytlík, Domdeco 1072 Kč

FOTO: archív firmy

L´Occitane Povzbuzující péče pro muže - sada cedrát. Deodorant - sprej 130 ml, Sprchový gel 250 ml, Gel na holení 150 ml, 1090 Kč

FOTO: archív firmy

Eucerin Men - sada obsahuje gel na holení pro citlivou pleť Silver Shave 150 ml + balzám po holení pro citlivou pleť Silver Shave 75 ml, 634 Kč

FOTO: archív firmy

Nivea Men Sensitive - Sada obsahuje: pěnu na holení 200 ml + balzám po holení 100 ml, 297 Kč

FOTO: archív firmy

Hawkins & Brimble Pánská dárková sada. Balení obsahuje peeling před holením, balzám po holení, štětku a krém na holení a v neposlední řadě také vyživující olej na vousy a knír, 1690 Kč

FOTO: archív firmy

Kazeta Dove Men+Care Clean Comfort obsahuje Dove Men+Care sprchový gel 250 ml a Dove Men+Care antiperspirant sprej 150ml, 190 Kč

FOTO: archív firmy

Balíčky s dekorativní kosmetikou

Balíček s dekorativní kosmetikou ocení všechny ženy, které se rády líčí a záleží jim na jejich vizáži.

Pokud váháte nad správným odstínem, pak rozhodně nic nezkazíte černou řasenkou, jemným leskem na rty, paletkou očních stínů s bohatým výběrem barev a transparentním pudrem.

Vánoční set přírodních rtěnek Modern Romance od Ilia Beauty, Líčírna 1190 Kč

FOTO: archív firmy

Yves Rocher Zkrášlující pudr. Dopřejte své pleti rozjasnění na míru - perlový odstín pro zářivý finiš, tmavý odstín pro hřejivý zlatavý nádech, 389 Kč

FOTO: archív firmy

Rozjasňující vánoční sada od Annabelle Minerals - sestavte si svou vlastní sadu 2 make-upů, tvářenky a pudru, 870 Kč

FOTO: archív firmy

Dermacol balíček Make-up cover + satin base - obsahuje Make-up Cover odstín č. 208, Satin bázi a transparentní Fixační pudr

FOTO: archív firmy

Helena Rubinstein Lash Queen Sexy Blacks - řasenka Lash Queen Sexy Blacks 01 Black Black 7,2 ml, odličovací přípravek na oči All Mascaras 50 ml, omlazující oční krém Powercell Eye Care 3ml, 1150 Kč

FOTO: archív firmy

Marionnaud Nail Polish XMAS 2018 Sada rtěnky a laku na nehty, 215 Kč

FOTO: archív firmy

Lancôme Rénergie Multi-Lift - obsahuje: řasenku Volume-à-porter 6,5 ml + mini tužku na oči Le Crayon Khôl + odličovač očního make-upu Bi-Facil 30 ml, 720 Kč

FOTO: archív firmy

Jeffree Star Mini Velour Liquid Lipstick Bundle. Set tekutých rtěnek - 8 nejprodávanějších růžových a červených odstínů, včetně několika našich barev v omezené edici, Marionnaud 1399 Kč

FOTO: archív firmy

Projasněte svou pleť a vytvořte slavnostní líčení s pomocí pudru v perličkách Giordani Gold, obohaceného o nové ručně vyráběné barevné kuličky. Jeho luxusní textura poskytne pleti dlouhotrvající zdravý nádech a pocit pohodlí, Oriflame 299 Kč

FOTO: archív firmy

Shiseido make-up kolekce - inspirovaná japonským dědictvím. Obsahuje pudrové a krémové tvářenky, multifunkční a inkoustové tužky, gelové i pudrové stíny, precizní linky na rty i obočí a řasenky s dvojitým kartáčkem a gelové i tekuté rtěnky, od 820 Kč

FOTO: archív firmy

Kosmetický balíček pro krásné vlasy

Přípravky na vlasy vybírejte podle typu vlasů (suché, jemné, mastící, vlnité apod.), a to jak u šampónů, kondicionérů, masek i stylingu. Všechny tyto přípravky pak mohou doplnit hřebeny, gumičky, ale i malé spotřebiče v podobě kulmy, žehličky či fénu.

TONI&GUY Cleanse cestovní sada - šampon pro poškozené vlasy 50 ml, kondicionér pro poškozené vlasy 50 ml, ochranný sprej pro vlasy namáhané teplem 75 ml, lak na vlasy extra silné zpevnění 100 ml, suchý šampon 100 ml, 649 Kč

FOTO: archív firmy

Schwarzkopf Professional BC Bonacure Oil Miracle Argan Oil, péče pro hrubé vlasy, Notino 485 Kč

FOTO: archív firmy

Alverde tuhé šampony - představují ekologickou variantu běžně dostupných tekutých přípravků péče o vlasy – obejdou se tedy bez tradičních plastových obalů, Dm drogerie 129 Kč.

FOTO: archív firmy

Revalid Regrowth sérum 50 ml - pomáhá zastavit vypadávání vlasů a obnovuje jejich růst. Působí přímo na kmenové buňky vlasového folikulu, které tvoří základ každého nového vlasu, 649 Kč

FOTO: archív firmy

Uriage Sprej proti lupům a šupinám 100 ml – zamezuje svědění a podráždění vlasové pokožky. Díky komplexu účinných látek odstraňuje lupy, zrohovatělé šupiny a zmírňuje svědění a podráždění pokožky, Dr. Max 369 Kč

FOTO: archív firmy

Natulique Dark Tone Dry Shampoo - umí absorbovat přebytečnou mastnotu vlasů, ale také nečistoty a zbytky stylingových přípravků a zanechá je překrásně osvěžené, nadýchané, plné objemu. Speciálně vyvinut pro tmavší odstíny vlasů, 850 Kč.

FOTO: archív firmy

SynCare 5 minutová vlasová maska - s arganovým olejem a shea máslem byla vytvořena s ohledem na negativní vlivy prostředí a záměrem co nejméně poškozovat vlasy při jejich mytí, 285 Kč

FOTO: archív firmy

Paul Mitchell Třpytivé dárkové balíčky vlasové kosmetiky - dokonalá péče obohacená o čistý marulový olej, který si zamilují jemné i nezkrotitelné vlasy díky dvou řadám Replenish a Volumizing, od 2650 Kč.

FOTO: archív firmy

Masterpiece je osobním projektem české topmodelky Simony Krainové - beauty drink, který dopřeje vaší pokožce, vlasům, nehtům i vašemu tělu tu nejlepší péči a pocit luxusu, 1499 Kč.

FOTO: archív firmy

Vůně patří mezi nejoblíbenější vánoční dárky

Každému se líbí něco jiného, ale to neznamená, že nemůžete zakoupit nějakou novinku. Jde o to znát oblíbené složky vůní, pak výběr nemusí být vůbec složitý. Nebojte se poradit přímo v parfumériích, kde mají velmi dobrý přehled o jednotlivých vůních.

Perfumer's Selection pour Femme - kolekce pěti vzorečků oblíbených dámských vůní, na základě nichž si může obdarovaná ověřit, která z vůní jí doopravdy sedí. Součástí setu je i voucher, který poté vymění za zvolenou vůni v plné velikosti, Fann 1499 Kč.

FOTO: archív firmy

Dolce & Gabbana The Only One - vůně sofistikované a hypnotizující ženskosti plná vzrušující a nezdolné energie. Zaujme vás hra protikladů, kombinace fialky s bergamotem a kávy s kosatcem, které splynou do neočekávané přitažlivosti a jemnosti, 2350 Kč.

FOTO: archív firmy

Elie Saab Girl of Now Shine - vůně vyjadřující oslnivou ženskost. Smyslné bílé květy zaplavují oranžovou mandlovou vůni zlatým světlem. S vanilkou, duhovkou a pačulí je vůně ještě smyslnější, 2650 Kč.

FOTO: archív firmy

Paul Mitchell Awapuhi Wild Ginger - vůně divokého zázvoru Awapuhi je nezapomenutelná. Darujte neodolatelnou vůni a nádherně hebké vlasy, od 1690 Kč.

FOTO: archív firmy

Yves Rocher Dárková sada Evidence Ženská vůně v limitované kolekci. Voňavá sběratelská kolekce oblíbené parfémové vody Comme une Evidence nyní se sprchovým gelem ze stejné řady. Objevte vůni ženskosti, 1734 Kč.

FOTO: archív firmy

Lancôme La Vie Est Belle, parfémovaná voda 50 ml + rtěnka L’Absolu Rouge 378 Be Unique 1,5 g + tělové mléko 50 ml, 2310 Kč

FOTO: archív firmy

Perfumer's Selection pour Homme - kolekce pěti vzorečků oblíbených pánských vůní, na základě nichž si může obdarovaný ověřit, která z vůní mu doopravdy sedí. Součástí setu je i voucher, který poté vymění za zvolenou vůni v plné velikosti, Fann 1490 Kč.

FOTO: archív firmy

Dolce a Gabbana toaletní voda pro muže The One Grey je oslavou moderního charisma a elegance. Kardamom otevírá vůni, která je spojena s horkými citrusovými tóny grapefruitu. Síla levandule podtrhuje výrazné srdce této vůně, Marionnaud 1459 Kč.

FOTO: archív firmy

Designér John Varvatos a oceňovaný muzikant a herec Nick Jonas společně vytvořili novou pánskou vůni, která je uvedena pod značkou JV x NJ. Vůně nese podpis stylu a designu Johna Varvatose. Bohatá a opojná vůně odráží smyslnost a energii nočního života, od 1599 Kč.

FOTO: archív firmy

Péče o ruce a nehty

Vánoční balíček, který opět potěší všechny věkové kategorie. Kromě krémů na ruce zkuste vsadit i na peeling, manikúru či laky na nehty.

Nippes Solingen Manikúra 7dílná zlatá hnědá kůže sada. Luxusní zlatá varianta sady na manikúru Solingen v koženém pouzdru, ručně vyrobená v Německu z prvotřídní oceli, Dr. Max 2650 Kč

FOTO: archív firmy

Indulona Olivová dárková sada - chrání namáhanou pokožku. Olivový olej je zdrojem vitamínů A, E. Krém je lehce vstřebatelný a má příjemnou vůni. Po použití olivové indulony budete mít pokožku intenzivně a dlouhodobě hydratovanou a jemnou, 155 Kč.

FOTO: archív firmy

Barnängen Kärlek Sensitive Hand Cream s výtažky ze severské ostružiny. Toto ovoce patří mezi pomalu rostoucí bobule, které se nacházejí po celé severní švédské provincii Norrbotton, 99 Kč.

FOTO: archív firmy

Scottish Fine Soaps Dárková sada Péče o ruce (Krém na ruce + ochranný krém + mycí gel + mýdlo) - péče o namáhané ruce, jež si zaslouží luxusní péči, Domdeco 388 Kč.

FOTO: archív firmy

L´Occitane Relaxační péče o ruce - Duo levandule. Tekuté mýdlo levandule 300 ml, mléko na ruce levandule 300 ml a dárková krabička, 890 Kč.

FOTO: archív firmy

Péče o tělo a přípravky, které navodí pohodovou a relaxační atmosféru



Péče o tělo nemusí zůstat jen u hydratace a zvláčnění pokožky, pomáhá i uvolňovat mysl i relaxovat.

Flor de Sal Panenská mořská sůl do koupele s vůní moře. Královna solí, jak se panenským krystalům ze solného květu říká, pokožku efektivně regeneruje, hydratuje a vyživuje. Navíc ji příjemně provoní, 440 Kč.

FOTO: archív firmy

Oriflame Tělový peeling s mořskou solí Swedish Spa, 329 Kč

FOTO: archív firmy

Manufaktura Bylinná koupel s vřídelní solí a mátou pro relaxaci svalů a kloubů - přispívá k prokrvení pokožky a uvolnění svalového napětí i mysli, napomáhá regeneraci a má příznivý účinek na pohybový aparát, 109 Kč.

FOTO: archív firmy

Somerset Toiletry Vánoční koupelová sůl - zelený stromeček, 150 g - uvolňující koupelová sůl ve vánočním balení, s vůní rozmarýnu s mátou, Domdeco 138 Kč.

FOTO: archív firmy

Lush Christmas Bathtime Favourites. Třpytky a želé, pačuli, másla, ovoce, cukrátka a víly. Prostě pár vašich oblíbených věcí v jedné krásné krabici plné koupelových zážitků, blahodárných ingrediencí a konejšivých a náladu povznášejících vůní, 1725 Kč.

FOTO: archív firmy

Kneipp Sada olejů do koupele 6x20 ml - díky nim si vždy připravíte přesně tu domácí lázeň, jakou si nálada žádá. Základem je přírodní rostlinný olej a silice, které se v teplé lázni uvolňují a zaručují dokonalý zážitek z koupele pro tělo i mysl, 275 Kč.

FOTO: archív firmy

fenjal Koupelový dárkový set. Klasický krémový olej do koupele 200 ml a Krémové mýdlo ve tvaru srdce 90 g, 275 Kč.

FOTO: archív firmy