Dana Sokolová, Novinky

Kutil – většině manuálně zručných mužů udělá největší radost nějaká dokonalá a nejmodernější pomůcka, jež jim ulehčí práci – vrtačka, aku šroubovák, oscilační či řetězová pila, vertikutátor apod.

Mezi kutily mohou patřit i muži, kteří rádi vaří. Těm udělá opravdu největší radost jakákoliv dokonalost do kuchyně. Např. domácí elektrický gril, sada nožů, pořádný brousek na nože či speciální koření.

Oblíbené nástroje, kde je v jednom několik různých funkcí, jsou velmi populárním dárkem zejména pro kutily. Hned 10 funkcí v jednom skrývá neobvyklá sada nářadí v podobě kladiva. Cena: 399 Kč

Sage BGR840 – chytrý kontaktní gril s integrovanou teplotní sondou. Stačí zadat druh masa, míru oblíbené propečenosti a gril sám maso připraví podle nastavených preferencí, 10 590 Kč.

Dárková sada chilli koření – obsahuje 12 druhů chilli papriček od nejméně pálivých Ancho vhodných pro přípravu lahodné čokolády přes uzené chipotle, ostré habanero až po nejpálivější chilli na světě Carolinu Reaper, Chilli Doctor 699 Kč.

Vega Vulkanus Profi bruska na nože – velmi jednoduchým způsobem naostří hladké i vroubkované nože na chléb bez nežádoucích škrábanců po bocích čepele. Bruska se přizpůsobuje úhlu břitu čepele a při broušení se řezná hrana neohřívá, 2699 Kč.

Aku bezuhlíkový šroubovák Makita DF332DSAE – velmi lehký, spolehlivý a kompaktní stroj určený profesionálům. Maximální utahovací moment je 35 Nm, který lze nastavit v 16 stupních, motorová brzda, s LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu, 4790 Kč.

Čongrády Set Gurmán – řada paštik Čongrády v sobě snoubí klasickou chuť paštik s přídavkem něčeho navíc. To vše doplňuje intenzivními a komplexními vůněmi tmavě rubínové červené víno Veramonte Merlot Reserva, 870 Kč.

Pohodář – může se říci, že pohodář se spokojí se vším, ale tak tomu není. I on má své sny a přání. Mohou sem patřit milovníci přírody, klidu a pohody, rekreační sportovci, ale také třeba rybáři. Radost jim udělá vše, co souvisí s jejich zálibou – od spacáku, zálesáckého nože, kvalitního fotoaparátu přes nejrůznější praktické pomocníky v hygieně či domácnosti.

K Vánocům bezesporu patří stylové vlněné svetry, které vás v mrazivém počasí krásně zahřejí. Jedním takovým je pánský svetr od značky Timeout. Informaci o ceně získáte v obchodě nebo na e-shopu timeoutjeans.com.

Becherovka Original 0,7 litru personalizovaná lahev – dle vašeho zadání. Součástí balení je i certifikát vyrobený speciálně pro osobu, jejíž jméno na lahev uvedete, 289 Kč.

CEWE kalendář spadá do kategorie dárků, které si sestavíte sami. Váš dárek bude stoprocentní originál. Tento vánoční dárek rozhodně obdarovaný po pár dnech nebo týdnech neodloží, aby se k němu už nevrátil. Cena od 79 Kč

Zastřihovač chloupků Philips Nosetrimmer series 5000 NT5180/15 – kombinace zastřihovače nosních chloupků a sady na manikúru, Datart 649 Kč.

BaByliss For Men Multi 10 Titanium zastřihovač vlasů a vousů, od 870 Kč

Eucerin Men – sada obsahuje gel na holení pro citlivou pleť Silver Shave 150 ml + balzám po holení pro citlivou pleť Silver Shave 75 ml, 634 Kč

Originální zážitek v plzeňském pivovaru – poukaz na školu čepování v plzeňském pivovaru. V průběhu tří hodin si projdete všechny prostory plzeňských pivovarských sklepů a pod vedením odborníka se naučíte načepovat perfektní zlatavou hladinku. Cena 590 Kč

Systémový kompakt Panasonic Lumix DMC-G80 – tělo je utěsněné proti dešti a povětrnostním podmínkám. Nabízí novou elektronickou závěrku, vylepšený elektronický hledáček a pětiosou stabilizaci čipu druhé generace, Megapixel 17 890 Kč.

Manažer, workoholik – muž, který je zcela pohlcen svou prací. Potěší ho obvykle vše, co může vylepšit jeho prestiž, od dokonale padnoucího obleku, hedvábné kravaty a košile přes koženou peněženku, plnicí pero, tašku na notebook až po elegantní hodinky, manžetové knoflíky či jedinečné parfémy.

Potěší také kubánské doutníky, drahé archivní víno, pravé šampaňské či víceletý koňak nebo bourbon. Od věci nejsou ani víkendové pobyty s golfem, značkové oblečení na sport, permanentka do luxusního wellness centra či gurmánský kurz vaření.

Prostředek winesave®PRO chrání otevřené lahvové víno pomocí vrstvy čistého a pachově neutrálního plynu argon, který je 2,5krát těžší než vzduch. Cena: 980 Kč

Huawei P20 Pro – osvědčená porce pokročilých funkcí, které uspokojí i náročné uživatele, 18 999 Kč. Od 1.12. dostanete jako dárek i sport tester Huawei Watch GT v hodnotě 5990 Kč.

Speciální vánoční balení Ballantine’s Finest – whisky, která Evropanům chutná ze všech nejvíce. Její kvalitu potvrzuje i její nejvyšší hodnocení v kategorii skotská blended whisky ve Whisky Bible od Jim Murray, 479 Kč.

Tchibo dřevěný box na hodinky s kvalitní dýhou z pravého dřeva. Se šesti polštářky na hodinky nebo náramky. Vyložený umělým sametem. Zaklapovací víko s kovovým kováním, 899 Kč.

Calvin Klein High noon – styl hodinek inspirovaný vintage stylem vyniká díky jeho jednoduchým hladkým liniím, zakřivenému sklu a oblázkovému pouzdru, 5850 Kč.

Den s vinařem ve sklepě i ve vinici. Návštěva vinařství Vladimír Tetur s prohlídkou vinic, okružní jízdou, obědem a degustací. Srdcerváči 9000 Kč

Skutečné znalce potěší limitovaná edice české whisky Hammerhead 28yo Single Cask. Základ této single malt whisky tvoří český ječmen rozemletý na starém mlýnském stroji, do chuti se promítlo zrání v dubových sudech, pouze 444 lahví, Makro 4985 Kč.

Philips Shaver series 9000 elektrický holicí strojek Wet & Dry – břity V-Track Precision PRO zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, od jednodenního po třídenní strniště, a to i u vousů, jež leží naplocho či jsou různě dlouhé, 9999 Kč.

John Varvatos, oceňovaný muzikant a herec Nick Jonas společně vytvořili novou pánskou vůni, která je uvedena pod značkou JV x NJ. Vůně nese podpis stylu a designu Johna Varvatose. Bohatá a opojná vůně odráží smyslnost a energii nočního života, od 1599 Kč.

Génific HD Youth Activating Concentrate byl vytvořen speciálně pro znatelné omlazení mužské pleti. Pleť se den za dnem rozzařuje zdravím a novou energií, její reliéf se dramaticky zjemní, 1930 Kč.

Pilot Capless luxusní plnicí pero – v těle je ukryt přesný mechanismus, který umožňuje zasunutí hrotu do těla pera, když není používán. Je zdoben cenným rhodiem a jeho hrot je vyroben z 18karátového zlata, 5560 Kč.

Trička pod košili – bambusová trička od české značky Bambutik poskytují dokonalý komfort nošení – díky antibakteriálním vlastnostem nejsou cítit potem, jsou velmi hebká, ideální jako spodní vrstva. Kazetu 5 ks je možné si namixovat dle přání, 2949 Kč.

Aktivní sportovec – nemá smysl vyjmenovávat všechny sportovní pomůcky, které takové muže potěší, snad jen kritéria výběru. V první řadě nekupujte nic, o čem opravdu nejste přesvědčena, že po tom muž skutečně touží. Inspiraci hledejte u přátel muže či jeho samotného, maximálně trenéra.

Kromě pomůcek sem patří i nejrůznější sportovní oblečení, případně znaky sportovních klubů apod. U fandů navíc vždy potěší vstupenky na určitá sportovní klání či permanentky.

Proteinové pivo Arnold. Na rozdíl od běžného piva má Arnold o 40 procent méně kalorií, 10x méně sacharidů, ale 20x více bílkovin! Arnold má mírně nasládlou chuť a vůni po citrusech. Nyní ve vánočním balení 4 ks za 299 Kč s DPH (původní cena 399 Kč s DPH).

Aero speed – švihadlo pro začátečníky i pokročilé, kteří chtějí skákání zařadit do svého tréninkového programu a chtějí poznat kouzlo speciálního držadla navrženého z kvalitního hliníku pro fenomenální odolnost a design, Švihej 1499 Kč.

Chcete snadno přenosnou branku na hru na každém terénu? Zvolte skládací branku The Kage, jejíž rozložení je velmi snadné a hodí se na každý povrch, Decathlon 449 Kč.

Columbi péřová bunda OutDry Ex Eco Down Jacket – voděvzdorná a zároveň prodyšná. Tepelnou výplň tvoří stoprocentní přírodní peří s certifikátem Responsible Down Standard. Bunda tak odpovídá trendům udržitelnosti životního prostředí, 7999 Kč.

Nivea Deep Men. Sada obsahuje: vodu po holení Men Deep 100 ml + gel na holení Men Deep 200 ml + antiperspirant roll-on 48h Men Deep 50 ml + balzám na rty pro muže SPF 15 Labello Active Care 4,8 g + kosmetickou tašku, 486 Kč.

Philips OneBlade Pro QP6510/64 elektrický zastřihovač chloupků s pouzdrem – precizně holí, pomáhá udržovat tvar kníru či kotlet, zajišťuje hladké oholení i na těžce přístupných místech, balení obsahuje střihací nástavce, 2055 Kč.

Elegantní pólo je základ pánského šatníku. Bambusové oblečení Bambutik je vyrobeno v Čechách a díky antibakteriálním vlastnostem je odolné vůči zápachu a dobře saje pot, 790 Kč.

Pánská tréninková bota Nike Metcon Flyknit 3 – s prodyšným svrškem z Flyknitu a příjemným vylepšeným lemem. Zapuštěná mezipodešev spolupracuje v oblasti paty s pevnou gumou podrážky a botě dává stabilitu a odolnost při náročných aktivitách, 150 eur (cca 3877 Kč).

Maxi degustační Mix. Tolik dobrot a neumíte se rozhodnout, kterou vybrat? Zkuste velký degustační balíček s největšími bestsellery od Mixit. Nejprodávanější müsli, kaše, Mixitky, křupavé ovoce i oříšky v jednom balení, Mixit 659 Kč.

Muži zaměření na svůj vzhled – takové muže potěší téměř vše od kosmetických přípravků, vůní, oblečení až po poukázky do kosmetických a barber salonů. Zároveň však také nejnovější technologické věcičky, jež doplňují jejich image.

Hawkins & Brimble Gift box – pro muže, kteří rádi pečují o svůj zevnějšek. Obsahuje: vyživující olej na vousy a knír, krém na holení, balzám po holení, pleťový peeling a štětku na holení, Fann 1589 Kč.

Dolce a Gabbana toaletní voda pro muže The One Grey je oslavou moderního charisma a elegance. Kardamom otevírá vůni, která je spojena s horkými citrusovými tóny grapefruitu. Síla levandule podtrhuje výrazné srdce této vůně, Marionnaud 1459 Kč.

Johnnie Walker Blue Label – každá lahev nese pečeť s unikátním číslem, která vám bude připomínat, že ochutnáváte něco opravdu výjimečného. Ze západu získává Blue Label kouřovitý nádech a z východu zase svou bohatou nasládlou chuť, 3500 Kč

Calvin Klein strong – náramek, u kterého se ležérní styl pojí s uhlazeností, k čemuž využívá použití odlišných materiálů, 2910 Kč.

Sorel Ace Chelsea vynikají stylem a zároveň silnou vysoce kvalitní voděodolnou kůží s nepromokavými švy a neklouzavou podrážkou, 6199 Kč.

Sasatu Voucher výlet do tržnice Sapa – v jarních měsících se kuchaři z restaurace vydávají na výlety do známé tržnice Sapa, aby účastníkům přiblížili autentické chutě, vůně a pohostinnost, kterou tato asijská tržnice nabízí, 1500 Kč.

Zubní kartáček Oral-B Genius 10000 – rotační kartáček se může pochlubit 48 000 pulzy a 10 500 oscilacemi za minutu. Baterie při plném nabití vydrží až 2 týdny v provozu, a tak se nemusíte bát, že by se vám kartáček po několika použitích vybil, 6499 Kč.

Muž věčné dítě – takovému muži uděláte radost vším, co je spojeno se zábavou a skutečnou hrou. Tou správnou hračkou je zde např. nejnovější herní konzole a hry na ni, ale i věci jako stolní fotbálek, kulečník, šipky vzácná šachová souprava či společenská hra.

Niceboy sluchátka Hive pods – stylová bezdrátová sluchátka s MaxxBass technologií, která vás vtáhne do světa hudby. S Bluetooth verzí 4.2 a funkcí autoparing. Nabízí dostatečnou výdrž, na jedno nabití vydrží 3 až 30 hodin, Megapixel 1990 Kč.

Lego Technic Bugatti Chiron – exkluzivní model repliky s řadou funkcí včetně aerodynamické karoserie s aktivním zadním křídlem, drátěnými ráfky s nízkoprofilovými pneumatikami včetně propracovaných brzdových kotoučů a motoru W16 s pohyblivými písty, 9999 Kč.

Pánské tričko Jordan Sportswear Legacy AJ 11 je ušité ze stoprocentní bavlny, takže ho můžeš pohodlně nosit celý den na hřišti i mimo něj, 35 eur (cca 904 Kč).

Columbia Star Wars: Empire Crew Parka – limitovaná edice unisexové bundy inspirované původním filmovým štábem legendárního filmu Star Wars: Impérium vrací úder, 13 000 Kč.

Albi Stolní fotbálek pro dva. Dobře se ovládá – madla se lehce otáčí a snadno si ho zahrajete jak na stole, tak i na zemi. Fotbálek se prodává rozložený, ale je lehké jej sestavit. Návod na montáž je přiložený uvnitř balení, 539 Kč.

Anachrony – strategická hra pro náročné hráče, která se odehrává v postapokalyptické budoucnosti, ve které si lidstvo osvojilo technologii cestování časem. Ve hře vás čeká minimum náhody a populární mechanika worker placement, Albi 1349 Kč.

Akční hrdina – sem lze zařadit všechny milovníky adrenalinových aktivit. Takový muž vyhledává neustále nová a nová dobrodružství. Asi největší radost mu uděláte poukázkou na nějaký skutečně adrenalinový a především nevšední zážitek. Může jít o seskok padákem, jízdu ve formuli 1, let ve vrtulníku, ale i o školu smyku, kurz pilotování či kapitánské zkoušky na jachtu.

Limitovaná edice Leatherman Wingman – multifunkční nůž Wingman je z odolné nerezové oceli a skrývá 14 nástrojů, které lze lehce vyklopit pouze jedním prstem, se zárukou 25 let a pouzdrem, 4camping 1749 Kč.

Feratový set Singing Rock Packet Ferrata Exp – je technologicky pokročilým a bezpečným vybavením ke zdolávání ferat a horských stezek, 4camping 4139 Kč.

Bunda Nike Sportswear Wind runner se vrací v čerstvých barvách s kontrastními díly. Je ušitá z lehkého materiálu v běžeckém stylu a v klasickém střihu ve tvaru písmene V, který zaujme odlišnou barvou, 90 eur (cca 2326 Kč).

Yves Saint Laurent Y – svěže aromatická vůně pro mladé muže, kteří se nebojí své kreativity a chtějí světu ukázat, co v nich je. Vhodná pro každodenní nošení, do práce i na sport, toaletní voda 60 ml + toaletní voda 10 ml, 1990 Kč

Nikon COOLPIX W300 – kompakt s rozlišením 16 milionů pixelů odolávající klimatickým vlivům a umožňující použití až 30 m pod vodou. Snadná propojitelnost a sledování GPS, Datart 10 290 Kč.

Finlandia vodka má novou designovou láhev. Je vyrobena z ječmene, který zraje pod paprsky půlnočního slunce, jež v létě po celých 72 dní nezapadá. Po spojení s pramenitou vodou filtrovanou přes ledovec starý 10 000 let se 50 dní destiluje, 399 Kč.

Victorinox Hunter Pro M Alox – skládací nůž je určen pro všechny, kteří kladou vysoký důraz nejen na kvalitu, ale také na design. Byl vyvinut, aby vyhovoval potřebám lovců a outdoorových nadšenců, 2599 Kč.

Snílci a další alternativci – lidé, kteří pohrdají materiálními hodnotami, milující vše spojené s přírodou, ekologií a duševnem. Takovým jedincům udělá radost kvalitní kniha, relaxační hudba, výborný čaj, dobrá káva, vodní dýmka, pobyt na ekologické farmě či meditační pomůcky apod.

Dárková kazeta s lahodnými funkčními čaji Pickwick a porcelánovým hrnkem, 159 Kč

Buldog dárkové balení produktů péče o mužský vous – jedinečné přípravky založené na nejlepších a čistě přírodních veganských surovinách. Obsahuje šampon a kondicionér na vousy 2 v 1, olej na vousy pro normální pleť a hřeben na vousy z broskvového dřeva, 399 Kč.

SodaStream Crystal White – příprava perlivé vody v lahvi ze skla. Ideální pro milovníky perlivé vody a ochránce přírody, jež se snaží minimalizovat plasty ve svém životě, 2999 Kč.

Catler SP 8010 Elektrická konvice pro přípravu čaje a nápojů – kromě čaje v ní připravíte i domácí jogurt, čatní, svařené víno nebo jablečný cider. Pokaždé čerstvé, chutné, zcela pod vlastní kontrolou a kdykoliv dostanete chuť, 4999 Kč.

Nastartujte svůj den touto skvělou variantou na latté. Pečlivě vybraná směs koření okouzlí vaše smysly a také v kombinaci s espresem chutná opravdu výtečně, Sonnentor 160 Kč.

Sonnentor Vše zase dobré – poznávací sada devíti druhů bio bylinných čajů, 20 čajových sáčků, 105 Kč

