Vodafone dosud balíčky Pass nabízel vždy na měsíc za 99 až 199 korun. Cenu jednodenních balíčků oznámí až po Novém roce. Ke stávajícím čtyřem tematickým balíčkům od pondělí přidá pátý pod názvem Cloud Pass. Ten umožňuje zálohovat dokumenty, fotografie nebo videa v aplikacích Google Drive, Dropbox, OneDrive a Box.

Denní balíčky Pass jsou v aplikaci Můj Vodafone, kde se zájemci do kampaně přihlásí. Musí to stihnout do 20. ledna 2019 a následně pokaždé vybraný Pass aktivují.

Slevy na mobily i tablety

Konkurenční operátoři šli v rámci vánočních nabídek jinou cestou a nabízejí slevy na mobilní zařízení a PC při využívání více svých služeb. O2 pro zákazníky, kteří si pořídí nový tarif, připravilo bonus na mobilní telefony Samsung a Huawei i tablety a notebooky Lenovo.

V rámci balíčku O2 Spolu, který kombinuje mobilní tarify s porcí dat, O2 TV a Internet na doma, lze slevy sčítat a získat tak bonus až 20 000 korun. Díky bonusu mohou zákazníci získat tři modely telefonů za korunu. Pro všechny své stávající zákazníky připravilo O2 slevu až 3000 korun v rámci O2 Extra výhod na pořízení mobilních telefonů. Bonus O2 nabídne také zákazníkům pevného internetu na doma.

T-Mobile zákazníky láká také na zařízení za zvýhodněné ceny. Pro stávající či nové zákazníky služby Magenta 1 připravil operátor možnost pořídit si v rámci tzv. Magenta účtu zařízení od jedné koruny. Za tuto částku nabízí telefony Samsung Galaxy J3, model Samsung Galaxy J5 je pak za 499 Kč k tarifu Mobil M.

Magenta 1 spojuje mobilní a pevné služby včetně IP TV pod jednu smlouvu. Pro majitele předplacených Twist karet připravil operátor po dobu vánoční kampaně za každé první dobití kreditu v měsíci 20 procent kreditu jako bonus.