Kristýna Léblová, Novinky

Retro zima za socíku navazuje na výstavu v té samé galerii s názvem Retro 70. a 80. let. Téměř 1300 vystavených předmětů ve třech patrech jsou dochované originály ze soukromých sbírek anebo zapůjčené z barrandovských ateliérů a České televize. Mezi mnoha vystavenými poklady lze najít například i jedinečné kostýmy herečky Jiřiny Bohdalové z legendárního pořadu Televarieté.

„Mnoho z nás má 70. a 80. léta stále v živé paměti, ale výstava je určená pro všechny generace. Někdo si přijde zavzpomínat, jiný naopak nahlédnout do nepříliš vzdálené minulosti,“ vysvětluje ředitel galerie Robert Vůjtek.

V prvním patře výstavy je k vidění typická kuchyň s obývákem z 80. let.

FOTO: Novinky

Prosklené přízemí galerie se na několik měsíců rozzáří a promění ve sváteční retro výlohu obchodního domu Kotva zaplněnou starými vánočními ozdobami, oblečením a originálními předměty z dob Československa.

Uvnitř nebude chybět bohatě nazdobený stromeček, věhlasné auto žigulík, ze kterého budou doslova padat dárky a replika retro bytu s kuchyní, kde jsou přípravy na Štědrý večer v plném proudu. Nechybí zde ani spotřebiče úspěšných značek elektroniky, jako je Eta či Tesla, bez kterých se žádná domácnost neobešla.

„Ta doba nebyla ničím nijak moc zábavná, tak se snažíme ji alespoň trošku humorně připomenout. Třeba fronty, které se stály. Oblečení, které se nosilo, jak vypadaly výlohy v Kotvě, když nic nebylo. Je tu spoustu zajímavých věcí. Přijďte se podívat, jak máme napečené vánočky, na spoustu kostýmů, na zasněženou krajinu...,“ vyjmenovává autorka výstavy Jana Sommerová.

Špatně dostupné

Sommerová Novinkám také přiznala, že i když jsme všechny vystavované věci měli všichni doma, špatně se na výstavu sháněly.

„Buď to lidé vyhodili, panelákové byty se rušily. Každopádně než jsme s tím začali, tak jsme uspořádali sbírku a lidé se hodně ozývali a mnoho věcí darovali,“ řekla autorka a hned jmenovala vystavený vůz značky Lada.

„Je od Jiřího Mojžíše, který nám ho zapůjčil. On má sbírku nejen velkých, ale i malých aut. Jedny z nejstarších věcí, co tu jsou, a jejich výroba sahá až do první republiky, jsou vánoční stojánky z muzea Domácí umění a ty stojí stoprocentně za zmínku,“ láká Sommerová.

Výstava připomíná nejen typickou módu, ale také dlouhé fronty a nedostatek zboží.

FOTO: Novinky

Zábava pro nejmenší

Samostatná kapitola jsou hračky. Muzeum Rychnov nad Kněžnou zapůjčilo soukromou sbíru hraček ze 70. a 80. let. Sbírka vzniká už 50 let a některé exponáty nikdy vystaveny nebyly.

V dětském patře je interaktivní herna, kde jsou vystavené originály od různých dětských ilustrátorů a autorů slavných Večerníčků. Malí návštěvníci si na místě budou moci v rámci workshopů vyrobit masopustní masky či masky čerta nebo Mikuláše. Nechybí dětský koutek se stavebnicí firmy Seva, se kterou si kdysi všichni hráli.

Výstava bude v Galerii Tančící dům otevřena od 14. 11. 2018 do 3. 3. 2019 každý den mezi 9:00 a 20:00.