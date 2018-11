Dana Sokolová, Novinky

Přestože většina praktických žen ví, co pod stromečkem chtějí a dokážou si o to říct, neznamená to, že pořídit takový dárek je naprosto jednoduchá záležitost. Trh nabízí nepřeberné možností a zorientovat se v tom není vůbec snadné, zejména jedná-li se o věci, které mužům příliš neříkají. V takový okamžik se vyplácí pozorně naslouchat, případně oslovit nejbližší kamarádky, které s výběrem mohou poradit.

Není žehlička jako žehlička, stejně tak mixér jako mixér. Při výběru je tak nutné zohlednit nejen technické vybavení, ale také barevnost či jednoduchost ovládání. To všechno jsou věci, na které mají muži často jiný pohled a ženy pak výběrem mohou být zklamány.

Jelikož svým dárkem dáváte ženě signál, jak moc na ni při jeho výběru myslíte, jak moc jí rozumíte a předně, jak moc jí nasloucháte, důkladný výběr nepodceňujte.

Pomocníci do domácnosti

Praktické ženě muži často udělají největší radost, pokud jí pořídí věci, které usnadní vaření, žehlení, ale i úklid domácnosti.

Philips Airfryer XXL využívá k přípravě pokrmů místo oleje horký vzduch a díky speciální technologii dokáže z jídla přebytečný tuk ještě odstranit. Připraví vám lahodné a zdravé hranolky i celé kuře a zvládne i grilovat nebo péct. Cena je 7699 Kč.

Tyčový mixér VitalStick s neuvěřitelným výkonem, krásně tichým chodem, unikátně sestavenými noži, extra odolným celokovovým tělem a bohatým příslušenstvím vám jako novinku představujeme právě teď. V čem je ještě výjimečný? Cena 999 Kč

SodaStream Spirit OneTouch - připraví domácí perlivou vodu zcela automaticky. S pomocí tlačítek umístěných na vrchní straně výrobníku si vyberete jeden ze tří stupňů perlivosti. Cena 3199 Kč

Odšťavňovač Sage BJE510. Elektronické ovládání rychlosti odstředění umožní nastavit optimální rychlost pro všechny druhy ovoce či zeleniny. Velký LCD displej zobrazuje zvolenou rychlost – na výběr je 5 rychlostí do 13 000 otáček za minutu, 5990 Kč

Automatický kávovar Philips 5000 LatteGo připraví snadno a rychle šest lahodných kávových nápojů z čerstvých kávových zrn. Součástí kávovaru je vysokorychlostní napěňovač mléka LatteGo, který připraví tu nejjemnější krémovou pěnu, 15 990 Kč.

Kondenzační sušička Philco PD8 Crown - s kapacitou prádla 8 kg, vnitřní LED osvětlením bubnu a bohatou nabídkou programů sušení jako například Můj program, Osvěžení prádla, nebo extra funkce AntiCrease, díky kterému se prádlo nepomačká, 9900 Kč.

Vysavač a parní čistič 3v1 Concept Perfect Clean CP3000 vysaje i vytře veškeré tvrdé podlahy v bytě i domě jedním tahem, 4999 Kč.

Chefshop Set na creme brulee s flambovací pistolí 7 ks, 1099 Kč

Spotřebiče pro zdraví a krásu

Praktičnost ale nesouvisí jen s domácností, ale i s péčí o tělo, mysl apod.

Profesionální fén BaByliss 6604We je revolucí ve foukání vlasů. Klíčový je tvarovací nástavec (6 x 75 mm), který pomáhá proud vzduchu nasměrovat tak, aby pramínek vlasů dokonale vytvaroval. 6 rychlostí/teplot pro všechny fáze vysoušení, 590 Kč.

Vyhřívané deky Sencor. Praktické připevnění na matraci zajistí dokonalé rozložení tepla po celé délce těla. Ruční ovladač s podsvíceným displejem, 3 nastavení teploty, automatické vypnutí po 3 h, zamezí nechtěnému přehřátí. Dvě velikosti, cena od 599 Kč.

Aktivní špunty do uší proti chrápání a pro lepší usínání – Bose SleepBuds - využívají technologii Noise masking, která je založena na psychologii lidského vnímání a využívá speciálně navržené a testované zvuky. Nepřekážejí ani při spaní na boku, 6990 Kč.

Epilátor Braun Silk-épil 9 SkinSpa SensoSmart™ 9/980 růžově zlatá – systém 4v1 pro epilaci, peeling a péči o pokožku + 13 doplňků, 5499 Kč

Nobilis Tilia Aroma difuzér. Ultrazvukový difuzér kombinuje blahodárné účinky aromaterapie a jemného zvlhčování vzduchu. Umožňuje zvolit příjemné podbarvení elegantní linky v barevných tónech, 1450 Kč.

Babiččina péče Poukázka na balíček pro kamarádky - 1 noc v Babiččině zahradě v pražských Průhonicích, včetně snídaně, večeře a bohatého wellness programu, 5200 Kč.

Další praktické dárky

Kromě spotřebičů se mezi praktické dárky řadí i nejrůznější poukazy, foto kalendáře, fotky ve speciálních rámečcích, ale i ručníky, župany či fotoaparáty, telefony apod.

Praktické nové ultra krycí popisovače Pilot Pintor - pokreslí oblečení, nábytek, kytaru i deštník. Sada 6 dekorativních popisovačů za 399 Kč

Printomat Foto kalendář pro plánování šťastných dní - navrhněte vlastní kalendář s fotkami, které druhé potěší, cena od 199 Kč.

Kurzy vaření Chefparade - zážitek plný neodolatelných chutí, uvolněné atmosféry, překvapivých informací a radosti z povedených výtvorů. Za doprovodu vůní z celého světa se stanete na pár hodin šéfkuchaři i umělci a hlavně vrchními ochutnávači, od 2190 Kč.

Vemzu Workshop výroby přírodního parfému - pod vedením Marie Rumlenové, která vám během tří hodin předá své zkušenosti, triky a know-how z výroby a míchání přírodního parfému na míru. V rámci workshopu vás zasvětí i do základů aromaterapie, cena 1290 Kč.

Albi Receptáře. Mějte všechny recepty pohromadě. V receptáři se vám žádný neztratí a můžete si dopisovat další a další. Receptáře mají kroužkovou vazbu, se kterou se stránky otáčí lehce i rukama od mouky. 70 stran za 69 Kč

Jedlé dárky

Čajová kazeta Tea Time 4 x 20 sáčků kvalitních cejlonských zelených a černých čajů, čajová zahrada, 279 Kč

Makro Gurmánský balíček - trojkombinace vína, čokolády a kávy. Víno Sommelier Select Tramín červený 2017 z vinařství Gotberg, luxusní Metro Premium hořká čokoláda se 70 % kakaa Fino de Aroma, ručně zpracovaná, mletá káva Rioba Espresso, 434 Kč.

Vánoční balíček Gran Moravia Extra - sýr Gran Moravia výseč 500 g, Salamino con Gran Moravia 160 g, sýrové Cri Cri 15 g, dárková krabička, 299 Kč

Doubleshot dárkové balení kávy - Etiopie Cana - úžasně ovocná chuť po malinách a jahodách. Zpracovaná suchou metodou, díky tomu si káva ponechala mnoho ze sladkosti kávové třešně, 600 Kč.

Nakládaná zelenina v oleji z rodinné manufaktury Hradecké delikatesy. Patří vždy mezi skvělé a sofistikované ingredience jak v teplé, tak studené kuchyni, cena dárkové krabičky od cca 300 Kč.

