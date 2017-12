„Chtěla bych udělat změnu. Chtěla bych sama 23. prosince odletět do Ománu. Jsem v situaci, kdy si to ještě můžu dovolit. Vždycky jsem si přála odletět na dovolenou sama. Bude to můj vánoční dárek,” řekla Novinkám Vignerová.

Bez rodiny jí smutno prý nebude. „Nemyslím, že to budou smutné svátky. Doufám, že to vyjde. Mamka se ze začátku netvářila, byla nesvá, ale nakonec řekla, že kdyby mohla, hned by letěla se mnou,” dodala modelka.