Bujaré vánoční večírky v amerických firmách jsou minulostí

O bujarých vánočních večírcích ve stylu filmu Pařba o Vánocích se může americkým zaměstnancům už jen zdát. Podle deníku The New York Times je to dáno především omezováním firemních výdajů, ale také zlepšováním firemní morálky a zároveň potíráním sexuálního obtěžování na pracovišti.