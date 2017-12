Technické vychytávky

Milovníci sportu jsou i milovníky nejnovějších technologií, které jim umožňují optimalizovat i zaznamenat výkon, ale i výdej energie a další zajímavé parametry. Většina těchto přístrojů lze následně propojit s počítačem či s chytrými telefony, dotyčný si tak může utvářet své vlastní statistiky. Milovníci adrenalinových sportů pak zajisté ocení sportovní kamery a další vychytávky.

Solární powerbanka Frendo Solar book 10 - vejde se všude. Dá se snadno připevnit ke všem druhům batohů. Akumulátor dokáže nabít 3-4 telefony za 1-1,5 hodiny. Nabíječka má integrovaný ukazatel množství energie, cena: 3190 Kč.

FOTO: 4camping

Fitness náramek FITBIT Charge 2. Kromě měření kroků, vzdáleností, tepu, spánku, aktivních minut nebo spálených kalorií nabízí i režim automatického monitorování tréninku. Oceníte i chytrý budík, notifikaci hovorů a SMS, cena 3799 Kč.

FOTO: Datart

Bezdrátová sportovní sluchátka s připojením přes Bluetooth Sony MDR-XB50BSB - s ochranou IPX4 vás podpoří hudbou i během slabého deště. Vhodné i pro náročné tréninky a cvičení. S pomocí mikrofonu můžete vyřizovat hovory i během tréninku, cena: 1999 Kč.

FOTO: archiv firmy

Chytrá osobní váha Garmin Index umí komplexní analýzu složení těla - poměr svalové hmoty a tuků, hmotnost kostí, množství vody v těle. Přes Bluetooth, Wi-Fi či ANT+ ji propojíte s chytrým telefonem či počítačem a s tréninkovým deníkem, cena 4490 Kč.

FOTO: archiv firmy

Samsung Gear 360 - natáčejte ve špičkovém 4K rozlišení a v rozsahu 360°. Tělo přístroje má prodlouženou rukojeť, na níž se zabydlela optická soustava. Rukojeť se velmi dobře drží v ruce - vše je maximálně přizpůsobeno co nejpohodlnějšímu natáčení, cena 6990 Kč.

FOTO: archiv firmy

Ledlenser MH6. Dobíjecí outdoorová čelovka, lze dobíjet přes mikro-USB, ale také zcela nahradit tužkovými bateriemi AAA. Na úsporný režim dokáže svítit až 20 hodin. Při maximálním výkonu 200 lm dosvítí na vzdálenost 120 m, cena 1590 Kč.

FOTO: archiv firmy

Odolný kompakt na hory a k moři - Nikon Coolpix W300 funguje 30 metrů pod vodní hladinou, stejně jako v teplotě minus 10 stupňů. Zvládne i pád ze dvou metrů, díky tomu s vámi přežije i ty nejšílenější chvíle, cena 11 490 Kč.

FOTO: archiv firmy

Funkční a stylové oblečení

Funkční oblečení efektivně komunikuje s pokožkou – dokáže odvádět vlhkost, a přitom uchovávat teplo. Za každého počasí jej tak ocení sportovci, ale i běžní lidé na procházky či jakékoli venkovní činnosti.

Problém je, že bez vyzkoušení se špatně odhaduje správná velikost tohoto oblečení. Zejména spodní vrstvy mají padnout přesně na tělo. Jakmile jedinec zvolí špatnou velikost, oblečení nefunguje tak, jak má. Proto je v případě dárků lepší vsadit na oblečení se sportovní elegancí, kde lze velikost lépe odhadnout.

Ikonická a moderní trika Odlo Reidar (pro muže) a Sigrid (pro ženy) s dlouhým rukávem a kulatým výstřihem jsou základem pro každodenní nošení, cena 1400 Kč.

FOTO: archiv firmy

Nike Pro Sparkle - dámské tréninkové legíny jsou vyrobeny z odolné tkaniny odvádějící pot, jejíž čtyřsměrná pružnost při tréninku zajistí sucho a pohodlí. Díky třpytivé aplikaci po celé ploše zazáříte v tělocvičně i ve studiu, cena: info v obchodě.

FOTO: archiv firmy

Set čepice a rukavic Craft Winter Gift - vyrobeno z polyesteru s přídavkem elastanu. Rukavice jsou z vnitřní strany zateplené česaným flísem. Na čepici byl zvolen vyšší střih pro větší pohodlí, to ženy ocení, pokud mají dlouhé sepnuté vlasy, cena 675 Kč.

FOTO: 4camping

Dámská bunda Hannah Rheya - díky prodlouženému střihu a zateplení z polyesterové střiže Duratherm High zahřeje za každých podmínek. K městskému vzhledu přispěje především kapuce s kožíškem, manžety na rukávech a nakládané kapsy, cena 2961 Kč.

FOTO: archiv firmy

Lyžařská ultralehká helma Fulcrum italské firmy Vist je vyrobena z karbonového vlákna a má inovativní magnetický systém zapínání, který se dá ovládat jednou rukou, dokonce i v rukavici. Součástí jsou také dokonalé lyžařské brýle, cena od 12 390 Kč.

FOTO: archiv firmy

Sorel Joan of Arctic - nepromokavé elegantní vysoké šněrovací boty jsou určeny až do -32°C mrazů. Svršek boty tvoří semiš s nepromokavou úpravou. Vnitřek boty tvoří 6mm vyjímatelná filcová vložka a filcová mezipodešev pro lepší izolaci, cena 4899 Kč.

FOTO: archiv firmy

Sorel Cheyanne II - stylová kotníčková vysoce stabilní a komfortní bota ze silné nepromokavé kůže nebo nubuku a vulkanizované gumy s neklouzavou podrážkou. Díky zateplení jsou boty vhodné i do mrazu (až -32 °C), do sněhu i do města, cena 3799 Kč.

FOTO: archiv firmy

Úžasné boty Vist Zarina z kolekce Snow Leopard od italské značky Vist jsou nejlepší volbou na horské aprés-ski, ale i do města. Jsou vyrobené z ovčí kůže a teletiny, mají nepromokavé gumové podrážky. Zdobí je krystaly Swarovski, cena 12 390 Kč.

FOTO: archiv firmy

Dámský lyžařský komplet Columbia Powder Keg. Teplá a do detailu vychytaná dámská lyžařská bunda. Řadu vychytávek a technologií mají i kalhoty, cena bundy 9599 Kč, kalhot 6899 Kč.

FOTO: archiv firmy

Batoh Nike Sportswear AF1 - horní otevírání, prostorný hlavní oddíl pro uložení všech potřebných věcí. Polstrované tlumené ramenní popruhy a speciální polstrovaná kapsa na notebook s úhlopříčkou až 15´´, cena cca 1560 Kč.

FOTO: archiv firmy

Bambusové spodní prádlo a ponožky od české značky Bambutik díky své jemnosti a antibakteriálním vlastnostem zaručují svěží pocit po celý den. Jsou vhodné i pro tu nejcitlivější pokožku. Cena: kalhotky 290 Kč, ponožky 99 Kč.

FOTO: archiv firmy

Revoluční zimní bunda Columbia OutDry Extreme ECO odpovídá trendům udržitelnosti životního prostředí. První voděvzdorná, mimořádně prodyšná bunda vyrobená bez PFC – uměle vytvořené organické látky, 2 modely - péřová a vyteplená, cena od 6899 Kč.

FOTO: archiv firmy

Model Nike Air Force 1 slaví 35 let. Dnes patří do botníků nejrůznějších módních ikon. Nike Air Force 1 Low 07 NBA - moderní verze ikony, pěnová podrážka obsahuje zabudovanou tlumicí vrstvu Air, nezanechává stopy na podlaze, cena cca 2900 Kč.

FOTO: archiv firmy

Elegantní pólo (polotriko) je základ pánského šatníku. Polo z bambusu od české značky Bambutik je určeno těm, co vyžadují kvalitu a dokonalý komfort. Díky antibakteriálním vlastnostem je odolné vůči zápachu a dobře saje pot, cena 790 Kč.

FOTO: archiv firmy

Puma Jamming s inovativní technologií využívající ve výplni podrážky NRGY korálky. Nové boty díky nim nabízejí bezkonkurenční komfort a efektivitu využití energie v originálním provedení, cena info v obchodě.

FOTO: archiv firmy

Prací prostředek Toko Eco Textile wash - 40ml. Speciální, k životnímu prostředí šetrný, prací prostředek určený pro praní funkčního prádla a veškerého membránového oblečení v jednorázovém balení, cena 70 Kč.

FOTO: Ski a Bike Centrum Radotín

Sportovní náčiní

Ani sportovní náčiní není jednoduché vybrat, zvlášť pokud jedinec závodí. V tento okamžik je lepší se poradit s nějakým podobně založeným sportovcem či s trenérem.

Někdy je proto lepší vsadit na náčiní vhodné pro sporty, které dotyčný dělá jen pro zábavu či jako volnočasovou aktivitu.

Balanční deska - pro zlepšení rovnováhy a posílení svalů, šlach a vazů dolních končetin, cena 389 Kč

FOTO: Decathlon

Sada lepení Ski a Bike Centrum Radotín, ParkTool, PT-VP-1/1 - praktická krabička, kterou ocení naprosto každý cyklista, cena 55 Kč.

FOTO: archiv firmy

Domyos Medicinbal 2 kg - pomůcka pro zpevňování a posilování svalů.

FOTO: archiv firmy

Spacák Hannah Scout 120 195 cm - velmi oblíbený mezi cykloturisty a vyznavači trekkingu pro jeho minimální rozměry ve sbaleném stavu. Ve sbaleném stavu se vejde do kompresního obalu s rozměry pouhých 16×30 cm, cena 1832 Kč.

FOTO: archiv firmy

Paddleboard Zray X1 - nafukovací SUP plovák s výtlakem 230 litrů dodává stabilitu pro jezdce do 100 kg. Ocení ho začínající jezdci. Plovák je 300 cm dlouhý, 76 cm široký a 10,5 kilogramu těžký, cena 11 500 Kč.

FOTO: 4camping

Poukázka na tréninky BodyBody, velmi účinné cvičení podporované elektrickým impulzem. Za 20 minut se tak procvičí až 90 % svalové hmoty. Každý trénink probíhá na míru s osobním trenérem ve skupině maximálně dvou osob.

FOTO: archiv firmy

Opěrky na kliky Nike 3.0 mají vyvýšené tvarované rukojeti pro pohodlný úchop a intenzivnější pocit při cvičení. Pevná základna neklouže a drží rukojeti na místě, takže dodá maximální stabilitu, cena cca 780 Kč.

FOTO: archiv firmy

Výživa a zdravotní pomůcky

Výživa hraje v životě sportovce velmi důležitou roli. Nejde jen o přípravky podporující lepší výkon, ale i zdravý životní styl a prevenci před zraněním.

Mixit To pravé ořechové, cena: 179 Kč

FOTO: Mixit

SBU 8850NP super mixér Sencor. Mění celé ovoce, ořechy, zeleninu, semínka a další potraviny na dokonalou tekutou energii pro vaše tělo. Nabízí 33 000 otáček za minutu, má také pulzní režim pro krátkodobé míchání a drcení ledu na zmrzlinu, cena 8999 Kč.

FOTO: archiv firmy

Tejpovací páska Yate Kinesiology do vody - urychluje hojení svalů, předchází poranění svalů, stimuluje a uvolňuje svaly, snižuje bolest při poranění a snižuje pravděpodobnost křečí. Právě díky využití viskózy je vhodná do mokra, cena 159 Kč.

FOTO: 4camping

Shake-it Starter, set energie pro každý případ – vhodný místo snídaně, svačiny či po sportovním výkonu. V setu je kombinace čtyř příchutí oblíbeného cereálního drinku Red Berries, Apple pie, Black fruits a Choco bomb, cena 549 Kč.

FOTO: archiv firmy

Incrediwear Návlek na lýtko - ulevuje od bolesti a urychluje proces regenerace, cena: info v obchodě

FOTO: archiv firmy (2x)

Účinná úleva od bolesti a rychlejší regenerace po sportovním výkonu i zranění. Tkanina návleků Incrediwear je obohacena o polovodiče germanium (Ge) a uhlík (C), které se aktivují tělesným teplem a zvyšují průtok krve a okysličení krve, cena 1460 Kč.

TheraPearl Zábal na koleno + TheraPearl Sportovní zábal - pokryje celé koleno, přináší úlevu nejen při artritidě, bolesti kloubů, zánětu, otoku po chirurgickém zákroku, ale i při otoku po nadměrné zátěži nebo bolesti před a po cvičení, cena 472 Kč.

FOTO: archiv firmy

Tlakový měřič Omron M6 Comfort. Vysoká přesnost zajištěna unikátní Intelli manžetou, která odstraňuje chyby při nesprávném umístění manžety okolo paže. Měření se tak stává mnohem jednodušší a přesnější, cena 1990 Kč.

FOTO: archiv firmy