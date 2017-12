Koleda, koleda, Štěpáne! Co to neseš ve džbáně ... patří mezi naše nejznámější koledy vůbec. Samotnou tradici koledování v tento den si ale dnes pamatuje jen málokdo.

Koledu jako takovou mají dnes už lidé spjatou víceméně s 6. lednem a Tříkrálovou sbírkou. Tradice svatoštěpánské koledy se dodržuje už jen na několika místech - ve Studenci a na Jilemnicku. Koledníci obcházejí se zpěvem a přáním krásných Vánoc sousedy, kteří je odměňují pohoštěním, kvalitními lihovinami a někdy i finanční výslužkou.