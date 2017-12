„Doma se obvykle všichni svorně přežíráme. Nesmí chybět bramborový salát, kapr, vinná klobása a rybí polévka. Cukroví bude jen jedno, ale hlavní je, aby byla pohoda. Což letos asi mít nebudeme, protože odešel náš tatínek,“ uvedla pro Novinky Bittnerová.

„Budou úplně jiné. Rozhodla jsem se, že je nechci trávit v Česku. Uteču před koledami. Myslela jsem, že by jela i maminka. Ale nechtělo se jí. Udělaly jsme proto dohodu. S přítelem odlétáme do Číny a Thajska a maminka bude se sestrou a vnoučaty. A příští rok si to nějak prohodíme,“ plánuje herečka a moderátorka.

Už v dětství byla vůči těm, co ji obdarovávali, velmi velkorysá.

„Odmalička jsem se naučila jásat i nad dárky, které se mi úplně nelíbily, protože jsem nechtěla zkazit Ježíškovi, potažmo rodičům, radost,“ dodala Miluše Bittnerová.