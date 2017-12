Dana si dárky nenechává na poslední chvíli. „Nějaké už mám, chystám se i na vánoční výzdobu a budeme mít živý stromeček. Každou neděli zapaluju adventní svíčku a už se na Vánoce moc těším a myslím, že i Petr s Péťou,” svěřila se.

„Petr, pravda, nebude v předvánočním čase moc doma, ale aspoň nenajde ty dárečky od Ježíška. Ba ne, on by určitě nekoukal, ani manžel, ani syn,” smála se herečka. „Na Štědrý den budeme všichni jako každý rok v Praze, ale pak se chystáme na hory,” prozradila.

„Pojedeme buď 26., nebo 27. prosince, ale budeme se kvůli mně vždycky vracet do Prahy, protože mám představení v Divadle Bez zábradlí. To je vlastně důvod, proč jezdíme na hory v Česku. Z Rakouska by to bylo daleko,” vysvětlila.