„Nejdéle trvá sehnat a připravit to chvojí. Každá větev se musí upravit. Vozím to ze zahrad z okolních obcí. Třeba z Hošťálkovic, Děhylova,“ ukazoval Právu Josef Hlubek, který vše před pěti lety vymyslel.

„Pak se tomu věnuji tři týdny a každý den po tuto dobu ty větve třídím a upravuji. A vidíte, stejně i tady na místě se to musí ještě dále upravit. Pak to spleteme do obřího adventního věnce a ozdobíme. Samozřejmě nechybí ani svíčky. První se rozsvítí v první adventní neděli,“ vysvětloval Hlubek.

Josef Hlubek ukazuje splétání adventního věnce.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

S výrobou a výzdobou pomáhají malí i velcí dobrovolníci z jeho party. „Jsme tu od devíti rána a vypadá to, že dřív než ve tři odpoledne to hotovo nebude. Naštěstí dnes není tak velká zima, ale tak něco na zahřátí s sebou máme,“ usmívali se nadšenci a přinášeli slaměná zvířata, z nichž uprostřed adventního věnce vznikne betlém s jesličkami s Ježíškem.

Kolem šesti hodin vyráběli v sobotu lidé na hlučínském náměstí obří adventní věnec.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

Nejen obří věnec, ale i kraslice

Obří věnec na hlučínském náměstí bude až téměř do konce roku. „Před Silvestrem ho musíme zlikvidovat. Na konec roku zde totiž bude slavnostní silvestrovský ohňostroj, tak aby se něco nepřihodilo. Větve rychle hoří,“ podotkl ještě Hlubek.

Nejen obří adventní věnec, ale na Velikonoce v Hlučíně měli i obří kraslici.

FOTO: Denisa Doležalová, Právo

Kromě obřího adventního věnce mívají obyvatelé Hlučína na svém náměstí i další velikou připomínku našich tradičních svátků. Letos na Velký pátek zde nadšenci nainstalovali do speciálního hnízda obří zelenou kraslici. Na výšku měla dva metry a na šířku 1,6 metru. Doplnila velikonoční výzdobu s bránou ze 150 vajec.