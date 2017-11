„Jsme úplně typická, tradiční rodina. Hlavním zájmem je, abychom se všichni sešli, abychom byli šťastní, spokojení a klidní. Takové budou naše Vánoce,“ řekla Novinkám Tereza Pergnerová.

Na štědrovečerním stole nesmí chybět klasický bramborový salát a kapr. „Dcera Natálka by chtěla letos inovovat. Ptala se, jestli by nemohl být i losos. Takže když se nám bude dařit, bude i losos,“ směje se moderátorka.

Dny a noci u trouby a plechů s cukrovím moderátorka v tomto období roku rozhodně netráví. „Cukroví nepeču, neumím to. Buď ho dostávám, nebo kupuju. Párkrát jsem se o to pokusila, ale nikdy to nevyšlo, takže bohužel. Jsem nakupovač,“ přiznává Tereza.

Jako každé malé dítě, i ona byla kdysi nešťastná z takzvaných měkkých dárků. „Dřív jsem byla otrávená z toho, když jsem dostala teplé ponožky. Teď už jsem se dostala do věku, kdy z nich mám nesmírnou radost. Škoda, že už nemám ty babičky, které by mi je upletly,“ dodala nostalgicky Tereza Pergnerová.