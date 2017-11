Lucie Bílá už má doma vánoční výzdobu od poloviny listopadu. „Možná že lidé, kteří pojedou kolem mého domu, si budou plácat na čelo. Ale já totiž nemám jindy čas. Až do 23. prosince nebudu mít jediný volný den. A Vánoce si chci užít v klidu. Ještě jsem světýlka nerozsvítila, ale už jsem připravená, a jakmile přijde advent, tak rozzářím celé Otvovice,” svěřila se.

„Nemohla jsem čekat, protože potom, když odjedu na turné, tak bych si to neužila. A k čemu by pak byly Vánoce, když bych je viděla až čtyřiadvacátého. Musela jsem to udělat, když nebudu mít jindy čas. Já se přizpůsobím jakékoliv situaci. Takže když teď nemám čas, tak jsem si i vánoční dárky nasbírala během celého roku. A už je mám doma dokonce i zabalené,” dodala.

Sama sobě nadělí hlavně volno. „Dvacátého třetího prosince končím a pak uložím Lucii Bílou až do 10. ledna do skříně a stanu se Hankou Zaňákovou,” smála se.

„Vždycky říkám, že Lucie má všechno, ale Hance udělá radost i háček nebo klubíčko. A momentálně jsem posedlá korálky. Začala jsem nově dělat náušnice. A svoje výrobky dávám na úžasný projekt, který se jmenuje Ježíškova vnoučata. Lidi plní přání dětem, ale na babičky a dědečky, kteří jsou opuštění, se zapomíná. A právě o tom je obdarovat tenhle projekt je,” uzavřela.