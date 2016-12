Bang & Olufsen BeoPlay A1

Především pro tablety a chytré telefony je určen reproduktor Bang & Olufsen BeoPlay A1, který pochází z dílny společnosti Bang & Olufsen. Novinka na první pohled vypadá jako hokejový puk, ve skutečnosti jde ale o velmi kompaktní zařízení, které však dokáže nabídnout až překvapivě kvalitní zvukovou reprodukci.

BeoPlay A1 v sobě ukrývá zesilovače se špičkovým výkonem 2x140 W napájené 2200mAh baterií a dva elektroakustické měniče s vyzařováním zvuku do 360 stupňů. Díky oddělení výškové a basové sekce poskytne novinka nečekaně mohutný, čistý zvuk prakticky v celém frekvenčním spektru 60 Hz–24 kHz.

Cena: 6800 Kč

HyperX Cloud Stinger: pro náročné posluchače

Společnost HyperX, která je odnoží amerického podniku Kingston, se před Vánoci snaží zaujmout novými sluchátky Cloud Stinger. Ta si kladou za cíl zprostředkovat co možná nejlepší reprodukci při hraní her, ale zároveň také při poslechu hudby.

Tento konkrétní model je zaměřen na aktivnější reprodukci basů. To je zásluha především prémiových 50mm měničů, které mají v praxi velmi slušnou dynamiku. Díky tomu je pocit z poslechu hudby nebo hraní her daleko intenzivnější a zážitek realističtější. Je to velmi podobný zážitek, jako když stojíte u podia v první řadě a hudba se na vás line přímo z reproduktorů. Při hraní her tak můžete cítit intenzitu výbuchu nebo vibrace vašeho závodního speciálu. Frekvenční rozsah je od 18 Hz do 23 kHz.

Cena: 1500 Kč

Acoustique Quality M23

Na skutečné hudební fajnšmekry cílí česká společnost Acoustique Quality s modelem M23. Již hmotnost těchto stereofonních reproduktorů, přesahující hranici 7 kg, dává tušit, že toto nejsou obyčejné bedýnky za pár stokorun.

Vestavěný zesilovač nabízí výkon 2x30 W. Kvalitou reprodukce, o kterou se mimochodem stará pětipalcový středobass a výškový měnič chlazený ferrofluidem, patří k tomu nejlepšímu, co je v dané cenové kategorii možné zakoupit. A to ať už se bavíme o přesnosti zvukového projevu či probarvenosti jednotlivých pásem.

Na čelním panelu jednoho z reproduktorů je umístěn multifunkční ovladač, kterým se ovládá hlasitost, přepínání vstupů a zapínání přístroje.

Cena: 5000 Kč

Connect IT CI-788 Boom Box

Společnost Connect IT se věnuje příslušenství pro klasické počítače, tablety a v neposlední řadě i chytré telefony. Právě na ty cílí jeden z aktuálně nejlevnějších bluetooth reproduktorů na trhu. Model CI-788 Boom Box se dá totiž pořídit už za méně než 500 Kč.

S ohledem na pořizovací cenu lze předpokládat, že desetkrát dražší modely budou hrát přece jen o poznání lépe. Výrobci nicméně tento konkrétní model v dané cenové kategorii ostudu rozhodně nedělá. Překvapivě intenzivní je především basová linka, která přitom bývá u levnějších modelů často úplně potlačena.

Cena: 490 Kč

Lenovo Moto Z

V dnešní době dokážou velmi dobře posloužit pro reprodukci hudby i chytré telefony. Navrch má v tomto ohledu nová vlajková loď Moto Z od společnosti Lenovo. Jde totiž o modulární telefon, který může jednotlivé funkce vylepšovat tak, že k němu připnete další díl.

A přesně díky tomu se tento model hodí pro hudební nadšence. Jedním z přídavných dílů je totiž reproduktor značky JBL s technologií SoundBoost. Ten podle výrobce nabídne citelně věrnější reprodukci než zabudované reproduktory.

Cena: 16 990 Kč (smartphone); 2800 Kč (přídavný reproduktor)

Lenovo Moto Z s nasazenými moduly – vlevo přídavná baterie, vpravo reproduktor

Panasonic SC-HTB685EGK

Před Vánoci se snaží společnost Panasonic uspět na tuzemském trhu se soustavou s krkolomným názvem SC-HTB685EGK. Jde o tzv. soundbar, který se hodí především pro použití u moderních televizorů. Jednoduše se pověsí na zeď pod ně.

Tento konkrétní model zvládne nahradit 2.1kanálovou reproduktorovou soustavu. To jinými slovy znamená, že součástí soundbaru je i samostatný subwoofer pro hutnější basy. Celkový výkon je 350 W. Vhod přijde celé řadě uživatelů i to, že prostřednictvím bezdrátové technologie bluetooth je možné připojovat k reproduktorům další zařízení – například chytré telefony nebo počítačové tablety.

Cena: 7900 Kč

Samsung HT-J7500W

Na milovníky prostorového zvuku cílí soustava Samsung HT-J7500W. Jde totiž o 5.1kanálové domácí kino, které se mimochodem dodává i s blu-ray přehrávačem. Kromě věrného přenosu zvuku tak tento set poslouží u televizoru i pro přehrávání filmů na moderních datových discích. Podporován je mimochodem i 3D režim.

Samozřejmostí je podpora technologií Dolby Digital a DTS-HD. Vyzdvihnout si zaslouží také nejrůznější přednastavené ekvalizéry – Caster například zvyšuje srozumitelnost sportovních komentátorů, Stadium se zase stará o zvýraznění pokřiků a skandování fanoušků.

Cena: 16 900 Kč

Logitech G231 Prodigy

Především na hráče počítačových her se soustředí sluchátka Logitech G231 Prodigy. Tento konkrétní model nicméně najde uplatnění také u televizních konzolí Xbox One a PlayStation 4. O reprodukci se u testovaných sluchátek starají 40mm měniče při frekvenčním rozsahu 20 Hz – 20 kHz.

Model G231 Prodigy asi nejvíce vystihuje slůvko pohodlí – ani po několika hodinách hraní z nich totiž uživatele nebolí hlava. Textilie na náušnících je velmi měkká na dotek a navíc i odolná vůči potu. Celková hmotnost sluchátek je pouze 255 gramů.

Cena: 1600 Kč

