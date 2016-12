„Celá myšlenka vznikla v hlavách dvou kamarádek, které pozorovaly při obědě bezdomovce, který celý promočený seděl na dešti a díval se do prázdné ulice. Tam si řekly, že musí něco udělat a kdy jindy než na Vánoce. Podstata celé akce je jednoduchá: přinést vánoční dárek lidem na ulici! Průvod z Národní třídy vyrazí směrem ke Středisku Naděje U Bulhara, kde nadílku předáme. Nezáleží na hodnotě dárku, jde o projev naší lidskosti vůči lidem, kteří stejně jako my kdysi seděli u stolu a čekali na zvonek a na znamení, že Ježíšek je již na místě. Do akce se zapojuje mnoho lidí z celé ČR, což nás velmi těší,“ popisuje smysl akce jedna z organizátorek Martina Bauerová. Událost podpořily i společnosti z oblasti kosmetiky a potravinářství, své sympatie vyjádřila také Eliška Kaplická.

Jaké dárky se lidem bez domova nejvíce hodí?

Určitě ocení praktické věci, ale fantazii se meze nekladou, takže můžete přinést třeba ochutnávku svého vánočního cukroví.

„Vhodných dárků je spousta – od oblečení přes hygienu až po potraviny,“ vysvětluje Eva Krůtová, pracovník organizace Naděje, a dodává: „Konkrétně do terénu jsou dobré 'easy open' konzervy, instantní polévky, jednorázové hygienické potřeby (holítka, šampony, sprchové gely, mýdla hotelového typu), spodní prádlo a ponožky, teď v zimě se obzvlášť hodí teplé doplňky (šály, čepice, rukavice) a boty, lehké flísové deky nebo spacáky.”

Může se to stát i nám

Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí je v Česku přibližně 68 tisíc lidí bez domova. Dalších 102 tisíc je prý ohroženo akutní ztrátou bydlení. Přijít o domov je bohužel snadné – příčinou může být rozvod, nemoc, ztráta zaměstnání nebo exekuce.

Ohroženi bezdomovectvím jsou často senioři, osoby s psychiatrickými problémy nebo mladí lidé z rizikových rodin či dětských domovů. Zima je potom pro lidi na ulici krizová – nízké teploty ohrožují jejich zdraví i život. Naštěstí existují místa, kde se mohou před mrazy schovat – například již zmíněné Středisko Naděje.

Co dělat, pokud se průvodu nemůžete zúčastnit?

Dobrá vůle se neomezuje jen na 22. prosince a na Prahu. Lidi bez domova můžete obdarovat i jinde a jindy, případně ve svém městě uspořádat vlastní akci. Další možností je kontaktovat Naději a domluvit se s nimi na konkrétní formě pomoci.

Důležité odkazy a kontakty:

https://www.facebook.com/events/1135183559864747/?active_tab=discussion

http://www.nadeje.cz/