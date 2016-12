Při výběru knih pro děti platí několik základních pravidel. Když je dodržíte, máte velkou šanci, že svého potomka knihou opravdu potěšíte.

1. Vždy vybírejte knížky úměrně k věku dětí, a to jak obsahem, tak i grafickým ztvárněním. Malý třeťáček, i když už umí dobře číst, se jen těžko prokouše složitou knihou se spoustou cizích jmen. A naopak středoškoláka asi již nebude bavit číst pohádky. I když výjimky potvrzují pravidlo. A pokud si nejste jistí, raději kupte knížku, do které malý čtenář rychle doroste.

2. Pokud doma nemáte vyloženě vášnivého čtenáře, pak to nikdy nepřehánějte s množstvím zakoupených knih. U většiny dětí stačí jedna až dvě knihy.

3. Když si nejste jistí, zkuste sáhnout po populárním titulu. Tam je poměrně velká šance, že dítě podlehne zvědavosti a knihu si přečte. Inspiraci hledejte níže, kde naleznete výběr populárních novinek.

4. Knížky vždy vybírejte podle zálib dětí, ne podle sebe. Při výběru se do nich vžijte, případně je vezměte do knihkupectví a nechte je, ať vám ukážou, co se jim líbí, a nebuďte příliš kritičtí.

Tajný život mazlíčků - David Lewman. Pejsek Max má báječný život – bydlí se svou milovanou paničkou Katie a mají spolu ten nejlepší vztah na světě! Až do chvíle, kdy se ve dveřích objeví velká chlupatá obluda – pes Baron, se kterým se má dělit o Katinu lásku. Vzájemné naschvály je dovedou až do velkého nebezpečí. Cena: 199 Kč

FOTO: Cpress (8x)

To nejlepší z Hurvínka - Helena Štáchová, Martin Klásek, Miki Kirschner, Ondřej Lážnovský a Denisa Kirschnerová. Ač je mu už 90 let, humor neztrácí. Oblíbený Hurvínek v knize plné dobrodružství a těch nejlepších příhod a příběhů. Cena: 399 Kč

FOTO: Fragment (7x)

Elena z Avaloru - filmový příběh. Tři dobrodružné příběhy o princezně Eleně - dospívající dívce, která zachránila své království před zlými kouzly. Než bude dospělá a bude se moci stát královnou, vládne zemi jako korunní princezna s pomocí sestry Isabel, prarodičů, kamarádů - Naomi, Gaba a Matea, mladého čarodějnického učně, a tří okřídlených jaguárů jagraků. Cena: 249 Kč

FOTO: Egmonton (4x)

Kouzelnický svět J. K. Rowlingové: Filmová magie - Jody Revensonová. Nejúžasnější průvodce filmovým světem Harryho Pottera. Zákulisní informace, filmové rekvizity i dosud neznámé detaily z natáčení. Cena: 499 Kč

FOTO: Albatros (5x)

Deník malého Minecrafťáka - Cube Kid. Kniha kombinuje nejúspěšnější knižní témata pro děti posledních let – Minecraft a Deník malého poseroutky. Cena: 299 Kč

Jak Nepořádníček naučil děti uklízet - Elisabeth Zöllerová. Uklízet? To slovo Anička a Honzík slyší velmi neradi. Když se však v jejich dětském pokojíčku zjeví malé strašidýlko Nepořádníček, přihodí se něco neuvěřitelného. Stane se zázrak! Nudný úklid se promění v prima hru plnou legrace a zábavy. Obrázková knížka plná překvapení, která pomůže dětem pochopit, že úklid není nic, čemu se musí vyhýbat. Když se na to totiž jde chytře a s vtipem, může dětský pokojíček ovládnout rodiči tolik uctívaný POŘÁDEK! Cena: 229 Kč

Oslík Šedé kopýtko - Eva Bešťáková. Poslední díl volné řady o napínavém putování zvířat, které malým čtenářům připomíná, že i „hloupý“ osel má statečné srdce a zaslouží si stejnou lásku jako jiná zvířata. Cena: 199 Kč

Bratrstvo bílého klíče - František Langer. Nestárnoucí dobrodružný příběh z edice Knihovna pro děti 21. století. Někdy i opuštěná zahrada představuje kouzelný svět, v němž se představy a sny stávají skutečností. Cena: 239 Kč

Penny Vostrá - Nic není nemožné Ulrike Rylance. Penny je desetiletá holka, která má tři velká přání (a asi milión malých): 1) Touží dostat psa. 2) Chce se stát detektivem a řešit kriminální případy. 3) Ráda by se vykroutila z účasti na oslavě namyšlené spolužačky Flory... Cena: 199 Kč

Dobrodružství začíná pod hvězdami - Dana Šianská. V zasněženém lese najdou opuštěnou dívenku. Nikdo se k ní nehlásí, a ani ona netuší, jak se tam ocitla. Silně podchlazenou ji odvezou do nemocnice. Tam potkává Aleše – nemocného chlapce, který se na všechno dívá jen z té horší stránky. Setkání s tajemnou dívkou ale všechno změní. Začnou spolu podnikat výlety do snů, při kterých zažívají neobyčejná dobrodružství. Najdou na svých cestách, mimo nevšedních zážitků, i lék na Alešovo uzdravení? Cena: 179 Kč

Víly Nevíly: V lesích za roklinkou - Kiki Thorpeová. Linda nebyla v lesích Země Nezemě ještě nikdy sama. Nejdříve se jí zdá, že zaslechla rozhovor králíka s liškou. Potom narazí na podzemní úkryt. Jsou naše čtyři kamarádky opravdu jediné děti v Zemi Nezemi? Cena: 229 Kč

Nebezpečné lži - Becca Fitzpatricková. Poté, co se stane svědkyní vraždy, je středoškolačka Stella Gordonová v zájmu své bezpečnosti poslána do Nebrasky, což se jí ani trochu nezamlouvá. Najednou je pro ni těžké být neustále ve střehu a brzy si musí poradit s opravdovou hrozbou. Její nepřátelé jsou blíž, než si myslí. Cena: 349 Kč

Včelí královna - Laura Rubyová. Román mixující prvky thrilleru, fantasy, psychologického románu a magického realismu přináší srdcervoucí příběh lásky a ztráty, magie a záhady, lítosti a odpuštění. Cena: 289 Kč

Pupíky 1-7 (komplet) - Delaf, Dubuc. Jeden z nejprodávanějších francouzských komiksů posledních let a překvapení evropského trhu s komiksy vůbec líčí s nadsázkou příhody tří kamarádek. Jedna z nich je bezmála jako princezna z pohádky s dobrým srdcem a nezištnou, nezáludnou povahou, zatímco druhé dvě se chovají někdy jako ty nejpodlejší čarodějnice. Přečtěte si všech sedm sešitů v jedné knize. Cena: 799 Kč

FOTO: Coo Boo (4x)

Historie nás dvou - Rachel Harrisová. Jeden školní úkol. Jedna druhá šance na lásku. A kluk, co se snaží znovu získat srdce dívky, kterou miluje. Justin má tajemství. Miluje dívku, které zlomil srdce, a postaral se o to, aby mu už nikdy neodpustila. Ale i tak se pokusí ji při posledním školním úkolu získat zpět. Peyton zase předstírá, že je v pořádku, i když není. Nedokáže zapomenout na Justina. A odpočítává dny do konce školy, aby mohla začít nanovo. Ale ještě předtím s ním bude muset bohužel vypracovat jeden školní úkol… Cena: 299 Kč

Vánoční zázrak - Jay Asher. Sierra vede dva životy. Jeden v Oregonu, kde její rodina vlastní farmu vánočních stromků. A druhý v Kalifornii, kde před Vánocemi stromky prodávají. A opustit jeden vždy znamená, že jí schází ten druhý. Tak to je až do posledních Vánoc, kdy potká Caleba. Vzorného kluka, který ale před lety udělal obrovskou chybu a platí za ni dodnes. Sierra nedá na minulost a rozhodne se mu pomoct. To sice vyvolá vlnu nesouhlasu a podezření, ale Caleb se Sierrou přijdou na to, že jedna věc je silnější: pravá láska. Cena: 249 Kč

Dospělost je mýtus - Sarah Andersenová. Tenhle komiks je pro všechny, kdo dokážou proflákat celé víkendy na internetu, pro které je držení se za ruce na ulici s naprosto úchvatným klukem nesnesitelná agónie, pro všechny, kdo sní o tom, že celý den zůstanou doma a budou se válet v pyžamu. A pro všechny, kdo přemýšlejí, kdy přesně vlastně ta dospělost začíná. Jinými slovy pro nás, kteří prožíváme hrůzy a trapnosti dnešního mladého života. Cena: 199 Kč

Populárně naučné knihy

Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů). Máte rádi historii? Vydejte se se svými dětmi na dobrodružnou cestu společně s Marcem Polem, Kryštofem Kolumbem, ale i s dalšími objeviteli a dobrodruhy. Komiks vás pobaví hravým, humorným a zároveň výstižným zpracováním. Prožijete dobrodružství na strastiplných cestách, znovuobjevíte Ameriku nebo se zasmějete u zprvu neslavné kapitoly balonového létání u nás. Připomeňte si historii světových a českých zeměpisných objevů. Cena: 269 Kč

Kniha, co tě naučí milovat knihy - Francoize Boucher. Spousta skvělých, případně naprosto šílených důvodů, jak zhltat co nejvíce knih, aniž by člověk přibral. Cena: 179 Kč

Obrazy z Nového zákona - Renáta Fučíková. Obrazy z Nového zákona přímo navazují na knihu Obrazy ze Starého zákona. Bohatě ilustrovaná publikace vypráví o životě a učení Ježíše Krista a o osudech apoštolů Petra a Pavla. Cena: 299 Kč

Star Wars - Galaktický atlas - Emil Fortune. Galaktický atlas nabízí ucelený přehled území, bytostí a událostí ve velmi atraktivní formě. Další nezbytná publikace z proslulého světa Star Wars! Cena: 349 Kč

Coder Dojo (nano) - Tvořte kódy - Clyde Hatter. Navrhněte si vlastní webovou stránku. Díky této knize se naučíte krok za krokem navrhnout a postavit vlastní webovou stránku pomocí HTML, CSS a JavaScript! První programátorské kroky podniknete společně se svými virtuálními kamarády z programátorského klubu CoderDojo, každý nový krok si můžete ověřit na webových stránkách. Cena: 249 Kč

Pátrání s kouzelnou tužkou - Tajemství z minulosti. Staň se detektivem a vyřeš záhady, které tě zavedou do hlubin minulosti! Pátrej po zmizelé aztécké sošce, vystopuj mumii, která ukradla zlatou masku faraóna, nebo zachraň farmáře, kterého pronásleduje obrovský tyranosaurus. Používej zdravý rozum a věnuj pozornost i těm nejmenším detailům. A co je hlavní – používej KOUZELNOU TUŽKU! Rozsviť světlo na jejím konci a rozlušti šifry nebo odhal skryté stopy. Piš neviditelným inkoustem a užij si skvělou zábavu při psaní svých vlastních tajných zpráv. Cena: 149 Kč

Výprava za diamantovým mečem - BOX - Winter Morgan. Steve žije svůj poklidný život na farmě. Všechno, co potřebuje k přežití ve světě Minecraftu, je postel, malý dům a jídlo. Jedné noci ale poklidnou idylku naruší útok zombií, které pokoušou a nakazí místního kováře. A tak se Steve rozhodne opustit teplo domova a vydat se na nebezpečnou výpravu za diamanty. Tím roztočí neuvěřitelný koloběh událostí, který ho zavede do nejtemnějších zákoutí Minecraftu. Cena: 790 Kč

Petr Čech: Mr. Perfect - Zdeněk Pavlis. Inspirující příběh jednoho z nejlepších gólmanů světa, který se už jako kluk toužil vyrovnat svému idolu Dominiku Haškovi a postavit se do hokejové brány. Nakonec skončil v té fotbalové, na jedenáct let se stal brankářskou jedničkou slavného klubu Chelsea, v němž si vychytal stejnou slávu a věhlas jako jeho vzor. Dnes obléká dres Arsenalu. Cena: 249 Kč

FOTO: XYZ

Pohádkové nápady pro malé kutily a kuchtíky. Pojďte děti společně s malou Terezkou do pohádkového lesa za skřítky, vílami, dráčky a zvířátky, seznamte se s jejich příběhy s dobrým koncem a pak spolu s nimi a nějakým dospělým připravte malé pohoštění (např. toustíky, jednohubky nebo kaši ke svačince), či plno užitečných věcí a dárečků! Třeba knoflíky, misku, krabičku na pastelky, nebo dokonce špalíčky ze zrníček pro ptáčky na zimu. Uvidíte, jak vám to půjde od ruky, protože postup, jak na to, uvidíte na fotografiích a nemusíte ještě ani umět číst. Cena: 249 Kč

Nejkrásnější výtvarné nápady pro dívky - Marci Peschke. Ahoj. Jsem Káťa Líbezná a moc ráda něco vytvářím. Jestli tě taky baví hraní s papírem, látkou i korálky, prozradím ti svoje bezva tipy. Mně se asi nejvíc líbí princeznovské pozvánky na oslavy, truhla na šperky a parádní růžový kovbojský klobouk, ale poradím ti spoustu dalších nápadů, kterými uděláš radost sobě nebo svým blízkým. Tak jdeme na to! Cena: 249 Kč

Lajkni si svůj lajf - Buď jako oni - žij svůj sen. První motivační publikace, která bude děti opravdu bavit, přináší rozhovory se zajímavými osobnostmi. Ty v knize ukazují, jak důležité je mít své sny. Cena: 249 Kč

FOTO: Bizbooks

Pokémon GO - Nezávislá a neoficiální Hráčova příručka. Všechny tipy, triky, fakta a rekordy k Pokémon GO na jednom místě. S kompletním seznamem všech Pokémonů získáš perfektní přehled o svých úspěších ve hře, která dokázala zvednout celý svět ze židlí. V první části najdeš rady a návody, díky kterým se staneš opravdovým šampionem. Druhá část neslouží pouze jako přehled všech Pokémonů. Můžeš si sem zaznamenat ty, které se ti podařilo chytit, včetně jejich úspěchů v soubojích. Cena: 199 Kč

Papírovej fejsbuk - Fakt vymazlenej památník. Kniha, jaká tu ještě nebyla! Památníkům s prázdnými stránkami a nudnými obrázky odzvonilo. Papírovej fejsbuk jde s dobou a klade tvým kamarádům otázky, na které určitě chceš znát odpovědi. Co mají tví kámoši pod postelí? Jakou by ti dali přezdívku? Koho tajně milují? A co si o tobě mysleli, když tě poprvé viděli? To vše se můžeš dozvědět velmi jednoduše. Popros je, aby vyplnili prázdné stránky v této knížce. A navíc každý z nich dostane speciální výzvu, kterou musí splnit na sociálních sítích! Cena: 199 Kč

Malý vědec 4 - Neviditelné zdvihadlo a další experimenty pro děti - Tomislav Senćanski.. Jednoduché a zábavné pokusy, k jejichž provedení není třeba žádné drahé či složité vybavení, pomohou dětem porozumět fyzikálním a chemickým zákonům, s nimiž se seznamují ve škole. Představme dětem vědu jakou hravý, překvapivý a hlavně přístupný svět, kde si každý najde něco zajímavého, něco svého. Experimentovat, klást otázky, hledat odpovědi a zařádit si spolu s rodiči může být velmi užitečná zábava! Cena: 199 Kč

FOTO: edika (2x)

O čem si šeptají souhvězdí? - Můj krutě hustý astrodeník - David Koval. Odkud se vzaly názvy souhvězdí? Proč se u nás střídají roční období? A proč vlastně dochází k zatmění Měsíce? Hanka dostala od babičky deník. Ačkoliv se jí zprvu nechce, začíná si do něj psát každodenní zážitky. A protože ji zajímá noční obloha, její zápisky se stále víc zaobírají právě astronomickými poznatky. Vydejte se společně s ní na cestu ke hvězdám a zaznamenejte vlastní pozorování! Cena: 269 Kč