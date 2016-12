Vánoce letos budou - slovy Foreta - doopravdy rodinné. Na co se těší nejvíc?

„Na každou vteřinu, co spolu doma strávíme, protože to už nikdo nevrátí. Moc se těšíme i na to, až budeme zdobit stromek, a až zase Eliška upeče (asi posté) svou bezkonkurenčně nejlepší vánočku. O Vánocích si taky zakazujeme obchodní centra a stres je u nás doma sprosté slovo! V tomto čase si ho prostě mezi sebe nepustíme. Díváme se na naši oblíbenou Lásku nebeskou nebo S čerty nejsou žerty a jsme spolu,“ vypráví s tím, že návštěvy příbuzných chybět nemohou.

Foretovi na vánočně laděném snímku

FOTO: Monika Urbánková

Jako každý rok Foretovi navštíví oboje rodiče. „Samotný Štědrý den budeme doma v Praze, předtím budeme chvíli na Moravě u mých rodičů a pak chvíli ve východních Čechách u rodiny Elišky. A na Silvestra se chystáme na hory,“ uvedl zpěvák, kterého během adventu čekají také koncerty s kapelou ForetGump na různých městských vánočních slavnostech. Zazní na nich mimo jiné i písnička Nejvíc!, kterou Michael složil pro svou dceru v noci poté, co se narodila.

Do vánočních příprav se zpěvák vrhá s manželkou Eliškou, rád asistuje v kuchyni při pečení cukroví, balkón už je také nasvícený. A jak jsou na tom manželé s dodržováním vánočních tradic?

„Zrovna nedávno jsme si říkali, že bychom se moc rádi vraceli ke kořenům. Zatím kromě cukroví, vánoček, kaprů a bramborových salátů moc dalších tradic nedržíme, což ale v příštím roce změníme. To bude Lianka už vnímat víc věcí a bude to vše zase živější.“