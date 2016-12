Stromek prý už doma bude. „Dovezeme si ho, protože v rodině máme vlastní les. Když smrk spadne, třeba když jsou polomy, tak odřezáváme vršky a děláme z nich vánoční stromečky. Pravda je, že jsou občas trochu nepravidelné a mají legrační tvary, ale nám se to líbí,” řekla Novinkám Daniela Révai.

„Takže letos bude náš stromeček asi zase trochu křivý, ale bude plný bonbónů, křížal a perníčků. Na to se těšíme. A hlavně se těšíme na barevné makronky, které pečeme každý rok. To je taky to jediné, co peču sama, všechno ostatní mám od maminky, od tet nebo od kamarádů.” Zároveň prozradila, že mají doma kvůli dětem vlastně všechny vánoční ozdoby jedlé.

Letos bude Daniela poprvé po čtyřech letech slavit Vánoce s dětmi doma v Praze, předtím byla vždy v Jeseníkách u rodičů anebo na rodinné chalupě. „Máme takové kolečko, jsem ze čtyř dětí. Jeden bratr už je dlouho ženatý, ten s rodinou jezdí vždycky až na Boží hod. A letos bude chybět ještě další bratr, protože má čerstvě miminko a už taky slaví jako rodina,” doplnila.