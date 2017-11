Postup: Slijeme vlašské ořechy a dáme je do robotu. Přidáme strouhaný kokos, pokrájené datle bez pecky, kakaový prášek, vyškrábnutá semínka z čerstvě rozříznuté vanilky a vše dobře rozmixujeme. Těsto na hnízda z robotu vyndáme, vytvoříme z něj váleček, ten zabalíme do potravinové folie a necháme v lednici odpočinout. Připravíme si pudinkový krém: v troše kokosového mléka rozmícháme pudinkový prášek a zbytek kokosového mléka přivedeme k varu. Jakmile se bude mléko vařit, přilijeme do něho pudinkovou směs a za stálého míchání na mírném ohni vaříme cca 2 minuty. Pudink osladíme, případně přilijeme rum a dobře vmícháme kokosový olej. Odstavíme z plotny a za občasného míchání necháme vychladnout. Krém dáme do cukrářského zdobícího sáčku. Těsto na hnízda vyndáme z lednice. Uválíme z něho dlouhého hada a rozdělíme na 16 stejně velkých částí. Z každé vytvoříme kuličku a tu natlačíme do formičky na hnízdo, ukazováčkem ji promáčkneme, aby vzniklo místo pro krém, naplníme ji pudinkem, přilepíme sušenku, formičku rozevřeme a máme hotovo. Tradiční recept na včelí úly najdete na Proženy.cz.