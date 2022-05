Jak to vlastně válčíme? Bývalý vůdce doněckých separatistů kritizuje ruský postup

Kromě mezinárodní izolace Ruska by mohla být problémem i izolace jeho vrchního velitele ruského prezidenta Vladimira Putina uvnitř země. Zdroje západních médií kromě toho refererují o tom, že zasahuje i do vojenského vedení armádních operací. Osobně je tak silně zainteresován do války na Ukrajině, že činí i operační a taktická rozhodnutí „na úrovni plukovníka nebo brigádního generála“, uvedly západní vojenské zdroje podle listu The Guardian.