Čínské banky omezily financování na nákupy ruských komodit

To by se ale mohlo alespoň na nějaký čas změnit. Čínská průmyslová obchodní banka (ICBC) a Bank of China přestaly vydávat akreditivy (platební instrumenty) v amerických dolarech na nákupy fyzických ruských komodit připravených k exportu, potvrdily Bloombergu dva zdroje obeznámené se situací.