Svobodná syrská armáda (FSA)

I když se v prosinci 2012 její struktura upevnila a počet jejích příslušníků stoupl z 25 000 na 40 000, nedokázala čelit nástupu islamistických skupin v čele s Frontou an-Nusrá, které na přelomu let 2012 a 2013 přebíraly iniciativu, a mnozí bojovníci FSA se k nim připojili, další byli poraženi.

Skupina, která měla zpočátku asi 20 000 příslušníků, se poprvé zapojila do bojů na konci srpna 2016, kdy se účastnila první turecké invaze do Sýrie. Jejím cílem bylo vyhnat Islámský stát od hranice s Tureckem dříve, než k nim dorazí arabsko-kurdské Syrské demokratické síly. Příslušníci TSAF pomohli hned první den operace Štít Eufratu 24. srpna obsadit Džarábulus. Podíleli se i na útoku na Ar-Raj zahájeném 3. září. Několikrát se střetli i s postupujícími silami SDF. V únoru 2017 se příslušníci této milice zapojili do závěrečné fáze dobývání města Al-Báb, které se podařilo osvobodit z područí Islámského státu 23. února.