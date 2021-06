Polsko míří k povinné vakcinaci

Možná je to příliš velké (politické) riziko, ale pokud jiné argumenty nezabírají, je třeba riskovat,“ citoval Kaczyňského portál oko.press.pl.

„K poražení pandemie koronaviru máme stále daleko. K tomu je nutné komplexní očkování a jsem jednoznačně pro to, aby bylo povinné,“ řekl. Dodal zároveň, že nevidí důvod, proč by tomu tak nemělo být, když je povinné i očkování proti tuberkulóze, přičemž covid-19 je pro lidstvo výrazně nebezpečnější. „Když se očkování týká dětí, většina lidí neprotestuje, ale když jde o dospělé, najednou protestují, že to ohrožuje jejich svobodu,“ vzkázal.