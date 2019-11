Dokončení dálnice D11 až v roce 2028. Kraj zajímá proč

„Chceme znát přesné důvody prodloužení termínu dostavby dálnice D11 a také, kdo za to nese odpovědnost. Kde máme záruky, že se nové termíny nebudou znovu měnit?“ ptá se bývalý policejní prezident, který má nyní ve své gesci krajskou dopravu.

„Je nezbytné, aby Jaroměř byla napojena na dálnici současně se zprovozněním obchvatu. Proto mě překvapila informace o tom, že obchvat bude zprovozněn o rok později než dálnice do Jaroměře,“ dodává náměstek Červíček.

Kremlíkův předchůdce Dan Ťok (za ANO ) loni v říjnu uvedl, že až k hranicím by dálnice D11 mohla být hotová v letech 2024 až 2025. „Vycházím z faktů, které tady dnes jsou. Můžeme stavět tehdy, když budeme mít pravomocná územní rozhodnutí a stavební povolení,“ řekl k původním Ťokovým slibům Kremlík s tím, že bez změn právních předpisů se výstavba neurychlí. Proto ministerstvo připravilo novelu zákona o urychlení výstavby. Příští týden by o ní měla jednat vláda.

D11 z Prahy na Hradec se začala budovat už v roce 1978. Nyní jsou ve výstavbě dva úseky z Hradce do Jaroměře, celkem 22,4 kilometru. Dálnice by z Jaroměře měla směřovat dál na hraniční přechod do Polska v Královci na Trutnovsku.