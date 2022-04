Český výrobce dronů se do Ruska nevrátí

Letadla vyrábíte v Radotíně. Můžete je popsat?

Jde o středně těžké bezpilotní průzkumné letadlo s rozpětím křídel pět metrů a tlačnou vrtulí. Maximální vzletová hmotnost je 150 kilogramů, stroj vydrží ve vzduchu 15 hodin, létá rychlostí zhruba 120 kilometrů v hodině a unese 30 kilogramů techniky, kamer či senzorů.

Kromě několika málo součástek od našich evropských partnerů si všechno včetně motorů vyvíjíme a vyrábíme sami. Nechceme být závislí či ohroženi nějakými budoucími sankcemi. Máme i vlastní letiště v Písku. Dodáváme letadla pro civilní i vojenské účely. Nenabízíme žádné zbraňové systémy.

K čemu letadla slouží?

Nejčastěji jde o ostrahu hranic či hlídání energetické infrastruktury, jako jsou ropovody. Letadla lze využít i třeba pro hledání ztracených osob, s pomocí nočního vidění či termokamer. Také se používají pro sledování zárodku lesních požárů. V květnu 2020 jsme za covidu hlídali pro policii hranice s Rakouskem a Slovenskem, zda tam nepřecházejí lidé. Pomáháme také při kalibraci letištních radarů.

Za kolik se takový stroj prodává?

To se velice liší u každého zákazníka. Často technika, senzory jsou dražší než samotný stroj. Hodnota kontraktu je vždy v jednotkách milionů eur. Samotné letadlo a pozemní systém řízení bez dalšího vybavení vyjde zhruba na milion eur (25 milionů korun). Takže to není něco, co byste si koupili jen tak na hraní. Ovládání je možné přes datové spojení i mezi kontinenty. Řídili jsme z Prahy letadlo, které létalo v Kuala Lumpuru.

Letos máme v plánu prodat 40 letounů, i na východ Evropy

Kam hlavně dodáváte? Jak se dařilo prodejům loni a jak to vypadá v tomto roce?

Primoco létá v Evropě, Africe, Asii, na Blízkém východě, jsme před podpisem prvního kontraktu v Jižní Americe. Minulý rok jsme téměř nic neprodali, kromě dotažení prodeje pěti letadel do Iráku. Bylo to i v důsledku covidu.

Tento byznys je o důvěře, musíte se s lidmi potkávat. Běžně to trvá od prvního zasednutí ke stolu k dodání letadla dva až tři roky.

V tomto roce to vypadá mnohem lépe. Celkem letos máme v plánu prodat 40 letounů. Většina bude prodána mimo Evropu, ačkoliv v současné době se může tato skutečnost rychle změnit.

Nyní se nám podařilo během tří týdnů dojednat větší zakázku na více letadel pro nového evropského zákazníka, za tím bylo hodně práce přesčas i dobrá spolupráce státu.

Můžete upřesnit, o jakou zemi jde? Nabízí se samozřejmě otázka, zda dodáváte své drony Ukrajině. Je známo, že bezpilotní letadla pořizuje ve velkém, z Turecka, USA i z dalších zemí.

Nezlobte se, ale to bych nerad uváděl. Naši zákazníci jsou ministerstva obrany, policie, energetické firmy. Nepřejí si být jmenováni. Jako firma s akciemi na pražské burze zpětně uvádíme, do jaké země jsme kolik letounů prodali, ale jinak to nekomentujeme.

Když se přesto zeptám, zda dodáváte v Evropě na východ od hranic ČR?

Ano, to mohu říct, jsou tam i země na východ.

Znáte dobře Rusko, napsal jste dokonce knihu o podnikání v něm, měl jste tam cestovatelský portál. Jak moc vás překvapila invaze na Ukrajinu?

Do Ruska jsem přijel poprvé v roce 2004, od roku 2007 jsem se tam na několik let přestěhoval a působil v oblasti médií, vývoje softwaru. Každý asi chápe, že to, co udělal prezident Putin, je katastrofa a obrovská chyba.

Na druhou stranu si myslím, že Západ na tom má lví podíl, protože obě strany vůbec nekomunikovaly. Bez komunikace tenhle konflikt jako žádný jiný spor nikdy neskončí.

Hlídalo Primoco v Rusku i plynovody Gazpromu?

Měli jsme začít v tomto roce, ale na tuto spolupráci nedošlo. V Rusku jsme pracovali především na hlídání lesních požárů na Sibiři. Ukončili jsme tam letos v lednu činnost a za mého života se tam určitě nevrátíme. Na každou transakci, vývoz i náhradních dílů musíme dostat povolení od státu. To nikdy nedostaneme.

Naše země spolu přestaly jednat, Rusko se zařadilo na seznam vedle zemí jako KLDR nebo Sýrie.

Letadla zůstala ruským majitelům?

Nikoli, my jsme nikdy neměli povolení tam prodat, pouze poskytovat letecké služby. Žádná letadla na území Ruska nejsou.

Všechno včetně motorů vyvíjíme a vyrábíme sami. Nechceme být ohroženi nějakými sankcemi

Proč jste ruskou divizi prodali a jen ji nezrušili?

To vám rád vysvětlím. Když budete chtít v Čechách nebo Rusku zrušit firmu, tak to zabere několik let. Mnohem jednodušší je najít kupce, přenechat ji bez dluhů někomu jinému. On pokračuje v podnikání, které ale v našem případě už nemá souvislost s bezpilotním letectvím.

Co se týče dalších kontinentů, Afriky či Jižní Ameriky, čemu se tam věnujete?