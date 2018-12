Václav Pergl, Právo

„Dlouhodobé numerické modely konečně vidí počasí na Štědrý den. A mnoho nadějí na bílé Vánoce v nížinách nedávají. Vypadá to, že na Štědrý den budou nejvyšší odpolední teploty kolem 5 stupňů Celsia, převládat bude velká oblačnost s deštěm nebo přeháňkami,“ uvedla meteoroložka.

Dodala, že na sníh bohaté Vánoce, kdy v nížinách leželo i přes půl metru sněhu a na horách skoro metr a půl, byly naposledy v roce 2001.

„Bílo by ale mělo být v horských oblastech. A relativně dobré by měly být podmínky pro lyžování i díky tomuto týdnu, kdy na horách bude sněžit a teploty budou trvale pod bodem mrazu, což přinese dobré podmínky pro umělé zasněžování. V předvánočním týdnu, to je od 17. prosince, naopak očekáváme oteplování a s výjimkou horských oblastí déšť,“ řekla Honsová.

Tento týden mrazy až –12 st.

Podle meteoroložky druhá polovina tohoto týdne přinese citelné ochlazení. V nížinách bude teplota ojediněle klesat v noci až k –12 stupňům a očekávají se tzv. ledové dny, to znamená, že teplota bude po celý den zůstávat trvale pod bodem mrazu.

Středeční nejvyšší teploty ještě budou přes den –1 až 3 stupně, ale ve čtvrtek už v noci poklesnou až na –11 a přes den na –3 až 0.

Nejchladněji má být v sobotu, kdy noční teploty budou až –12 a denní –2 až –6 st. Mrazivé dny se udrží až do úterka příštího týdne, poté se začne oteplovat a denní teploty budou kolem nuly nebo nad nulou.