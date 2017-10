Letadlo muselo prudce klesnout kvůli problému s tlakem. Údaje ze serveru Flightaware.com ukazují, že Airbus A320 klesl v rozmezí několika minut z výšky asi deseti kilometrů do výšky tří kilometrů nad zemí. Letadlo změnilo směr a bezpečně přistálo zpět v Perthu. Hned v neděli začalo vyšetřování příčin problému.

Zpravodajský server CNN v pondělí napsal, že se jedná se o standardní proces, jenž piloti dodržují, když potřebují snížit tlak v letadle. Letecký personál byl však tímto krokem pravděpodobně překvapen. Místo aby pasažéry uklidnil, postaral se o pravý opak. „Byli hysteričtí. Do té doby, než začali křičet, na palubě nevládla absolutně žádná panika,“ zmínil jeden z cestujících Mark Bailey.

Yesterday, an Air Asia flight to Bali plummeted from the sky. Aviation experts believe the people on board were slowly running out of oxygen pic.twitter.com/UGgD7TF4H4