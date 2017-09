Psi se pod vedením učí to, co mají přirozeně dáno instinkty. „Není to ale jako na cvičáku. Tady se přímo pojmenovávají činnosti, které psi dělají. Když budu například psa posílat na levou stranu, tak mu dám povel na levou stranu, pojmenuji mu to. Když si skoro lehá, tak mu dám povel lehni,” řekl.

S ovcemi se seznamují hned od počátku. „Vychovávám je už odmalička. Musí se dávat pozor na to, aby se štěně necítilo zrazené, aby ho nenapadla ovce,” zdůraznil Holeček.

Border kolie Romana Holečka jsou k pasení ovcí vedeny již od narození.

FOTO: Novinky

„Kolem šesti měsíců, u některých až kolem jednoho roku, to začíná fungovat. Začíná se měnit jejich chování, pak se s nimi postupně už dá pracovat a cvičit je,” řekl.

Názvy povelů většinou přebírá z angličtiny. „Dá se na ně mluvit i česky. Je jedno, na který jazyk psa naučíte. Jak mu to pojmenujete, tak to funguje,” uvedl. Nejdůležitější povel je „lie down“, to je stopka. Pak se používá po směru hodinových ručiček „come by“, proti směru je „away“, dále třeba „walk on“. „S touto základní sadou naprosto vystačíte. Povelová sada je mluvená i pískaná,” řekl Holeček.

Roman Holeček se výcviku border kolií věnuje již několik let.

FOTO: Novinky

Pokud je pes v klidu, stačí hlasitost povelů na úrovni běžného hovoru až do vzdálenosti 50 metrů. V některých případech je dokonce možné psa instruovat šeptem. Hlas zvyšuje pouze v případě, že potřebuje dát povelu důraz, nebo když je pes rozrušený a nevnímá tak, jak je potřeba.

Dávat psovi povely lze podle Holečka až do vzdálenosti dvou kilometrů. V případě takové vzdálenosti je už nutné použít píšťalku.