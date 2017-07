Ministerstvo dopravy plánuje do budoucna zdvojnásobit objem peněz na rozvoj infrastruktury pro provoz vodíkových vozidel.

Do roku 2023 tak chce na programy pro vodíkovou infrastrukturu investovat 200 milionů korun. Do roku 2025 by i s přispěním těchto peněz mohlo v Česku vzniknout 12 plnicích stanic pro vodíková vozidla. Na pondělním setkání s novináři v rámci pražské konference věnované vodíkové energetice to uvedl Jan Bezděkovský z oddělení strategie ministerstva dopravy.

Právě infrastruktura je to, co zatím rozvoji těchto typů vozů v Česku brání. „Zatím zde není veřejná čerpací stanice. Máme ale informace, že by se první čerpací stanice měla v Česku objevit během několika málo měsíců,“ řekl Novinkám Pavel Tilšer, produktový expert na první sériově vyráběný vodíkový automobil Toyota Mirai.

Čtete také: Vodíková Toyota Mirai poprvé na českých silnicích, tankovat musíte v Německu

Podle Bezděkovského by mohly první veřejné stanice pro majitele vodíkových vozidel v Česku vzniknout během příštího nebo přespříštího roku.

V Česku, kde se s využitím vodíku pro dopravu teprve začíná, zatím existuje jediná neveřejná vodíková plnicí stanice, která je v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Tato stanice byla vybudována v rámci pilotního projektu, je určena pro plnění autobusu a pro případné využití pro osobní automobily je její tlak nedostačující.

Možná během pár měsíců bude možné běžně natankovat vodíkové auto i v Česku.

FOTO: Novinky

Průkopníkem vodíkové technologie v dopravě je v Evropě Německo, kde v současnosti funguje 50 plnicích stanic.

Výhodou vodíkových aut je zejména to, že jsou šetrná k životnímu prostředí. „Obrovskou výhodou jsou nulové emise. Jediným odpadním produktem je čistá voda. Je to ekologické vozidlo jezdící v podstatě na elektřinu,“ řekl Tilšer.

Toyota není jediná společnost, která se vydává tímto směrem. Celkem 11 světových společností podepsalo předběžnou smlouvu o spolupráci v rámci projektu výstavby vodíkových čerpacích stanic.

Jde kromě Toyota Motor Corporation také o Nissan Motor Corporation, Honda Motor, JXTG Nippon Oil & Energy, Idemitsu Kosan, Iwatani Corporation, Tokyo Gas, Toho Gas, Air Liquide Japan, Toyota Tsusho Corporation a Development Bank of Japan.