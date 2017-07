„Celý rok jsme tvrdě pracovali na tom, abychom to zase posunuli o level výš. Festival park je připraven. Jsme připraveni přivítat rekordní počet návštěvníků a letos jsme nenechali nic náhodě, plochu areálu jsme navýšili na 150 tisíc metrů čtverečních,“ nastínil ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Hned první ze čtyř festivalových dnů nabízí řadu bonbónků. Tím největším má být světová taneční legenda z Brightonu Fatboy Slim. Jeho vystoupení má být „vrcholem“ festivalu, i když bude hned na začátku. Co chystá, nevědí ani pořadatelé. „Jeho technici jsou tady už od včerejšího večera, a co bude, ví asi jen on a jeho technici,“ potvrdil šéf organizačního týmu.

Festivaloví návštěvníci se ale mohou dnes těšit i na další známá jména, na hlavní Love stage vystoupí například legenda z Anglie Danny Byrd, na House Cool scéně se objeví Kideko a na EDM scéně se mimo jiné představí legenda trancu Richard Durand. „Je toho určitě více, co stojí za to vidět a slyšet,“ míní Rudolf.

Festivalový areál se ve středu otvírá v 17 hodin, vstupenky si mohou lidé měnit za identifikační pásky už od rána.

Festival Beats for Love se koná od 5. do 8. července v areálu Dolní oblasti Vítkovic, k dispozici bude 13 scén na kterých se představí na 400 umělců z celého světa.