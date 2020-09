DOKUMENT: Babišův projev k občanům

Ke konci jara jsme ale měli pocit, že vir odešel a od 1. července jsme zrušili povinnost nosit roušky všude. Tehdy jsme těch opatření měli všichni až po krk, všichni jsme se chtěli volně nadechnout a užít si léto, jak jsme zvyklí. Bylo to poté, co jsme zarazili šíření nemoci jako jedni z prvních v Evropě. Měli jsme jen minimum mrtvých, což nás tehdy možná ukolébalo v představě, že to s tím virem není tak zlé. I já jsem se nechal unést nastupujícím létem a atmosférou ve společnosti. To byla chyba, kterou nechci zopakovat. Od března jedeme sedm dní v týdnu a bojujeme s touto ojedinělou situací, na kterou nemohl být nikdo připraven.