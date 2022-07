Očima Saši Mitrofanova: Příběh všemocné byliny požehnané vůdcem

iframe

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Mohlo by se zdát, že tuto etapu už má Rusko za sebou. Že pokud se další vůdce zblázní do něčeho stejně jako Chruščov do kukuřice, která se začátkem 60. let stala hlavní hrdinkou propagandy coby zázračná plodina, společnost při troše historické paměti podobnou hloupost nezbaští. Jenže – povídali, že mu hráli.

Prezident Vladimir Putin uložil ministrovi zemědělství Dmitriji Patruševovi, aby rozšířil pěstování byliny, která je podle něj užitečnější než nějaká koka-kola, jež je podle Putina samá chemie. TASS byl zplnomocněn rozšířit toto vůdcovo prohlášení mezi ruský lid. A pak to začalo.

Bylina byla prohlášena za záchranu ruských vesnic, které vymírají spolu s jejich obyvateli. V Ťumenské oblasti má být bylina pěstována na 16 000 hektarů. Ve Vologodské oblasti zvýší její výrobu do konce tohoto roku jedenapůlkrát. Altaj nezůstal pozadu a slíbil, že v případě poptávky zajistí dvojnásobnou sklizeň. Ale vologodský gubernátor Oleg Kuvšinnikov kontroval prohlášením, že jeho oblast bude napájet odvarem z této byliny celé Rusko.

Ministerstvo zemědělství přispěchalo s oznámením, že zvýhodní bylinu zařazením na seznam zemědělské produkce. Dodalo, že nápoj z ní je s to vystrnadit čaj a kávu. Ředitel vývoje firmy Russkij čaj Alexandr Chlynov prohlásil, že tradiční ruský čaj není ten čaj, co pijí v cizině, ale odvar z této byliny. A že se Rusko může stát jejím největším světovým vývozcem.

Dietoložka Jelena Solomatinová pověděla v rozhovoru s rádiem Hovoří Moskva, jak zázračné jsou vlastnosti byliny, kterou nařídil pěstovat vůdce. Posluchači se dozvěděli, že odvar z ní zpevňuje cévy, odvádí z organismu nadbytečné tekutiny, reguluje krevní tlak, zlepšuje myšlenkové schopnosti a působí jako prevence infarktu a mrtvice.

Lákala na to, že též výtečně působí na potenci. Přidala, že příznivě ovlivňuje mozek, který je odpovědný za erekci. Putinův koníček je zvyšování porodnosti, takže jemu to muselo znít libě.

Zbývá prozradit, co je to za všemocnou bylinu, se kterou bude Rusům líp. Říkají jí rusky Ivan-čaj a když jsem začal hledat, jak je to česky, protože se v bylinách nevyznám, našel jsem vrbovku úzkolistou neboli údajně také Ivanův čaj. Popis léčivých účinků bych nechal na odbornících, ale jako všelék prezentována není. Asi proto, že nejsme v Rusku, vůdce nemáme a tím to hasne.

A teď si představte, že ve středu na ruské dálnici M4 vyjel kamion do protisměru a pak vzplanul. Co vezl? Koka-kolu! Ivanův čaj by to Rusům nikdy neprovedl.