Chce nám EU zakázat radost z řízení? Je to trochu jinak

Systém ISA, který chce EU zavést do povinné výbavy aut od roku 2022, se znovu dostal do diskuse – skončilo připomínkové řízení. Budeme už příští rok kvůli němu muset předjíždět kamiony zbytečně dlouho, a tedy nebezpečně? A sebere nám radost z řízení? To se dozvíte v sedmém díle podcastu Po asfaltu.