Čech vyrazil od hromady hnoje na expedici, hned v první zemi skončil v klepetech

Tomáš Vaňourek z Plzeňska je ústřední postavou Expedice Z101. Ta míří po stopách Hanzelky a Zikmunda přes Afriku až do New Yorku. Během nebezpečné cesty vznikají záznamy na stejných místech, kde před desítkami let stanula slavná cestovatelská dvojice. Co na expedici říká sám Miroslav Zikmund? Proč Tomáše hned v první zemi zatkli? A proč nejede českým autem? Dozvíte se v dnešním dílu podcastu Guláš.