Žádné velké mrazy se nečekají, teploty celý leden budou kolem nuly

Průměry nejnižších nočních teplot budou kolem -4 °C. „Týdenní průměry nejvyšších denních teplot předpokládáme kolem +2 °C. Během období lze však očekávat několikadenní výchylky teplot do nižších i do vyšších hodnot, popsali meteorologové.

Co se srážek týče, je situace obdobná, ani jeden ze čtyř týdnů od 4. do 31. ledna by neměl vybočovat z průměru ať už směrem nahoru či dolů. Průměrně za leden spadne 36 mm srážek.