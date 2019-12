Na horách nasněžilo, hrozí závěje

Se sněhem na silnicích by měli v sobotu počítat řidiči ve výše položených oblastech Česka. Sníh začal padat už v pátek, třeba v Krkonoších do sobotního rána napadlo téměř 10 centimetrů. Sněžení se očekává i v sobotu. Až do večerních hodin zůstává v platnosti výstraha meteorologů před tvorbou závějí v některých horských oblastech.