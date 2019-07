Srpen nabídne obvyklé počasí, další vlny veder meteorologové zatím nečekají

Výhled Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na počasí v období od 29. července do 25. srpna slibuje průměrné či slabě nadprůměrné teploty. Relativně nejchladněji by mělo být v závěru sledovaného období, kdy by se odpolední maxima měla pohybovat kolem 24 stupňů Celsia.